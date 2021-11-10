İnşaat malzemeleri ihracatında ilk

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ne göre eylül ayında inşaat malzemeleri ihracatından iki yeni rekor geldi. Eylül ayında değer ve miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ihracat gerçekleşti ve 3,11 milyar dolar oldu.

İnşaat malzemeleri sanayi aylık ihracatı 3 milyar dolar seviyesini endeks tarihinde ilk kez eylül ayında aştı. İnşaat malzemeleri ihracatının miktar olarak da 5,98 milyon ton olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre yüzde 48,6 arttı. 2020 yılı eylül ayında 0,35 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, 2021 yılı eylül ayında 0,52 dolar/kg seviyesine çıktı.

Demir çelik birim fiyatı yüzde 52 artı

Eylül ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında ihracat birim fiyatları 2020 Eylül ayına göre yükseldi. 2021 Eylül ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,4 yükseldi.

Mineral, taş ve toprak ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5, ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 24,6, kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 26,5 yükseldi.

723 milyon dolarlık ithalat yapıldı

Eylül ayında inşaat malzemeleri ithalatı 723 milyon dolar ve 225 bin 207 ton seviyelerinde gerçekleşti. İthalat bir önceki ağustos ayına göre sınırlı ölçüde geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2021 yılı eylül ayında 3,21 dolar/kg seviyesine çıktı. Bu endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana en yüksek aylık ortalama ithalat birim fiyatı oldu.