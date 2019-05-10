İnşaat malzemeleri ihracatında miktar rekoru

10 Mayıs 2019

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Mart 2019 sonuçları açıklandı.

Endekse göre inşaat malzemeleri ihracatının yeniden artışa geçtiği mart ayında, miktar olarak tarihin en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti. 4,18 milyon tonluk ihracatta, özellikle çimento ve mineral ürünlerin ihracatındaki artış miktar rekorunu getirdi.

İhracat değer olarak ise Mart ayında 1,79 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Miktar rekoruna karşılık değerde aylık rekorların uzağında kalındı. Bunun nedeni de ihracat birim fiyatlarının gerilemesi oldu.

İhracat birim fiyatları Mart ayında 0,43 dolara indi. Geçen yılın Mart ayında ihracat birim fiyatı 0,59 dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

İthalat yeniden kıpırdadı

İthalat Mart ayında 222 bin ton olurken son 4 ayın en yüksek ithalatı gerçekleşti. Böylece aylar süren gerilemenin ardından ithalatta sınırlı bir aylık artış yaşandı.

İthalat Mart ayında değer olarak ise 558 milyon dolar oldu. İthalat Birim Fiyat Endeksi Mart ayında önemli ölçüde düştü. İthalat birim fiyatları Mart ayında kilogram başına 2,52 dolara indi. Geçen yılın Mart ayı ithal birim fiyatının yüzde 0,8 üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında miktarsal olarak yüzde 33.7 daha çok ihracat yapılırken ihraç birim fiyatları geriledi. Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2018 yılı Mart ayında 1.97 dolar iken 2019 Mart ayında 1.46 dolara indi.