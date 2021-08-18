İnşaat malzemeleri sanayii temmuzda geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 2021 sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, uzun tatiller ve çalışma gün sayısındaki düşüş, faaliyetleri olumsuz etkilerken, salgındaki dördüncü dalga güven ve beklentileri sınırladı. Bunun etkisiyle İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,9 puan düşüşle 78,14’e geriledi.

Tüm faaliyet gruplarında gerileme yaşandı

Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 2,8 puan düştü. Yüksek mevsim olmasına karşın tüm faaliyet gruplarında önemli düşüşler yaşandı. Buna rağmen Faaliyet Endeksi 2017 yılı ağustos ayından sonraki en yüksek üçüncü seviyesinde gerçekleşti.

Yurt içi satışlar temmuz ayında önemli gerileme gösterdi. İhracat uzun süre sonra aylık olarak geriledi. Üretimde temmuz ayında yüksek bir gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi ölçülmeye başlandığı günden bu yana haziran ayında ulaştığı en yüksek seviyesinden geri geldi. Cirolar temmuz ayında iç satışlar ve ihracattaki gerileme ile düşüş gösterdi.

Güven Endeksi sınırlı ölçüde düştü

Güven Endeksi temmuz ayında temkinli eğilimini sürdürdü. Temmuz ayı başından itibaren tam açılmaya geçiş, güveni destekledi. Ancak diğer yandan salgında yaşanmaya başlanan dördüncü dalga güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,31 puan düştü. Mayıs ve haziran aylarında temkinli ve sınırlı artış gösteren güven, temmuz ayında bu kez sınırlı bir düşüş gösterdi.

Dördüncü dalga beklentileri olumsuz etkiledi

Beklenti Endeksi de yeni yıldaki kesintisiz artışına temmuz ayında ara verdi. Tam açılmaya geçilmesine rağmen salgındaki dördüncü dalga nedeniyle, alınan yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki durağanlaşma beklentileri olumsuz etkiledi. Faaliyetlerdeki gerileme de temmuz ayında beklentiler üzerinde sınırlayıcı etki yarattı. Böylece Beklenti Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.