İnşaat malzemeleri sanayisi yıl bazında artış gösterdi

16 Ocak 2018

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Aralık 2017 sonuçları açıklandı.

Buna göre, aralık ayında sınırlı ölçüde gerileyen Bileşik Endeks 99,06 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsellikle birlikte faaliyetler gerilerken güven ve beklentilerde iyileşme yaşandı.

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, aralıkta bir önceki aya göre sınırlı bir gerileme gösterdi. Mevsimselliğin, inşaat faaliyetleri üzerinde etkisini daha kuvvetli göstermeye başladığı aralık ayında, faaliyet endeksi kasıma göre 1,7 puan düştü. Buna rağmen faaliyet seviyesi, geçen yılın aralık ayının 12,7 puan üzerine çıktı.

Güven endeksi, aralık ayında son üç aydır süren gerilemenin ardından sınırlı bir artış gösterdi. Mevsimsellikle yavaşlayan ve gerileyen faaliyetlere rağmen güven seviyesi bir önceki aya göre 0,3 puan artarak geçen yılın aynı ayının 3,3 puan üzerinde kaldı.

Beklentilerde sınırlı iyileşme

Aralık ayında beklentiler üç ay aradan sonra sınırlı da olsa artış gösterdi. Eylül-kasım döneminde ekonomi ve dış politika alanında yaşanan birçok riskin etkisi aralık ayında azaldı. Bu nedenle inşaat faaliyetlerinde mevsimsellik etkili gerilemeye rağmen beklentilerde sınırlı iyileşme yaşandı.

Beklenti endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 9,8 puan daha yüksek gerçekleşti ve beklentiler geçen yılın üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler aralık ayında sınırlı ölçüde arttı.

Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler, ekim ve kasım aylarından sonra mevsimsellik etkisiyle aralık ayında da düştü. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişleri artışı durağanlaşma göstermesine rağmen aralık ayında da yüksek gerçekleşti. Yine iç ve dış siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde de artış yaşandı.

Kaynak: AA