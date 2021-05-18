İnşaat malzemeleri sektöründe faaliyet arttı, güven azaldı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Nisan 2021 sonuçları açıklandı.

Raporda Ramazan ayının geleneksel durağanlık etkisinin sınırlı kaldığı belirtilirken, "Nisan ayında artışını sürdüren Bileşik Endeks, böylece yükselişini beşinci aya taşıdı. Bileşik Endeks’in sürükleyicisi olan faaliyetler, nisan ayında da büyümeye devam etti. Nisan ayında güven gerilerken, beklentilerde sınırlı bir artış gerçekleşti. Mayıs ayında başlayan kapatmalar öncesi iç pazarda öne çekilen taleplere istinaden üretimde artış oldu. Nisan ayında 0,30 puan artan Bileşik Endeks, böylece 77,31 puana çıkarak 2019 yılı ocak ayı seviyesine çok yaklaştı" ifadeleri yer aldı.

Faaliyet endeksi 1,8 puan arttı

Şubat ayındaki toparlanma ve mart ayındaki sıçrama sonrası faaliyetler nisan ayında büyüme ivmesini sürdürdü. Faaliyet Endeksi nisan ayında bir önceki aya göre 1,8 puan arttı. Faaliyetler hemen hemen tüm alt kollarda büyüdü. Faaliyet Endeksi 2018 yılı ekim ayından sonraki en yüksek seviyesinde kalmaya devam etti.

Yurtiçi satışlar nisan ayında öne çekilen siparişler ile artış gösterdi. İhracat da önemli ölçüde yükseldi. Pazarlar aşılama iyimserliği ile toparlandı. Üretimde nisan ayında önemli bir artış yaşandı. Yüksek kapasiteler kullanıldı. Cirolar nisan ayında da iç satışlar ve ihracatta yaşanan sıçramalara bağlı olarak yüksek seviyede gerçekleşti. Yurtdışı ihracat fiyatlarında ise artış devam etti.

İnşaat sektöründe devam eden işler, ağırlıklı olarak süren faaliyetler inşaat malzemeleri sanayisini de olumlu etkilemeye devam etti.

Güven Endeksi nisan ayında sınırlı ölçüde geriledi

2020 yılı kasım ayından sonra Güven Endeksi’nde başlayan temkinli artış mart ve nisan aylarında kesintiye uğradı. Faaliyetlerdeki büyümeye karşın nisan ayında Güven Endeksi’nde gerileme yaşandı. Güven Endeksi’ndeki gerileme, daha çok salgının üçüncü dalgası nedeniyle yaşandı. Güven seviyesi nisan ayında bir önceki aya göre 0,38 puan düştü. Güven Endeksi kırılgan kalmaya devam etti.

Yurtiçi pazarlarda güven nisan ayında durağanlaştı. Nisan ayında artış gösteren tek alt endeks ihracat pazarlarına olan güven oldu.

Beklenti Endeksi’nde artış sürdü

Beklenti Endeksi nisan ayında artışına sınırlı ölçüde devam etti. Ekonomideki kırılganlıklar nedeniyle ekonomiye ve sektörlere yönelik beklentiler zayıfladı. Faaliyetlere ilişkin beklentiler ise artış eğilimi içinde oldu. Yaz aylarındaki olası kademeli açılma ümidi, işlerdeki toparlanma beklentilerini destekledi. Nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artan Beklenti Endeksi, böylece yeni yılda artışını yavaşlamakla birlikte sürdürdü.

Nisan ayında, önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerde artış sınırlı kalırken, ihracat siparişlerinde önemli artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi nisan ayında kuvvetli bir artış gösterdi. Özellikle alınan yurtdışı siparişlerdeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri kuvvetlendi.

Beklentilerde temel belirleyiciler arasında, aşılama ve salgındaki gelişmeler önemli yer tutuyor. Kapatma ve kısıtlama önlemleriyle alınacak sonuçlar ile salgının seyri, beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Yoğun sezon olarak görülen yaz aylarına girilirken Bileşik Endeks’teki gelişmeleri salgının seyri, kısıtlamaların sonuçları ve inşaat sektöründeki faaliyetlerin seviyesi belirleyecek.