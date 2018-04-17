İnşaat malzemelerinde ihracat katkısı hissedildi

17 Nisan 2018

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Mart 2018 sonuçları açıklandı. İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi Mart 2018 sonuçlarına göre 1,26 puan artış gösteren endeks, Mart ayında 101,32 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks, böylece 6 ay sonra ilk kez iki ay üst üste 100 seviyesinin üzerinde kaldı. Mart ayındaki bu gelişmelerin ardından Bileşik Endeks, geçen yılın mart ayına göre 9,03 puan daha yüksek gerçekleşti. Özellikle ihracat katkısının hissedildiği Mart 2018’de, tüm alt endeksler geçen yılın mart ayının üzerine çıktı.

Mevsimselliğin inşaat faaliyetlerinde artan şekilde etkili olduğu Mart ayında, faaliyet endeksi şubat ayına göre 3,2 puan arttı. Ayrıca mart ayında faaliyet seviyesi geçen yılın mart ayının 13,6 puan üzerine çıktı. İç satışlar ve ihracatın birlikte arttığı mart ayında, üretim ve cirolarda da büyümeler yaşandı. Aynı zamanda yurt dışı satış fiyatları da yükselişini sürdürdü. Faaliyetlerin beklendiği gibi yüksek performans göstermesinde belirleyici ana unsur, inşaat işleri talebindeki mevsimsel artış oldu.

Güven endeksi temkinli bir duruş gösterdi

Sektörün kendi dinamiklerinin iyileşmeye devam etmesiyle birlikte, sektör dışı riskler güven artışını sınırlamaya devam etti. Güven endeksinde aralık, ocak ve şubat aylarındaki sınırlı artışın ardından mart ayında durağanlaşma yaşandı. Mart ayında faaliyetlerdeki kuvvetli performansa karşın güven, temkinli kalmaya devam etti. Bir önceki aya göre değişmeyen güven seviyesi, geçen yılın aynı ayının güven seviyesinin 4 puan üzerinde kaldı. Türkiye ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven ise ocak ve şubat ayında durağan kaldıktan sonra mart ayında sınırlı gerileme gösterdi. Yurtiçi pazarlarda artan satışlara rağmen güven, mart ayında da durağan gerçekleşti. İhracat pazarlarına yönelik güven ise mart ayında artışına devam etti. Tek güven artışı, ihracat pazarlarına yönelik oldu. Faaliyetlerdeki hızlı toparlanmaya karşın güven endeksindeki durağanlaşma, güvendeki iyileşmenin halen kırılgan olduğunu gösterdi.

Beklenti endeksinde artış yavaşladı

Beklentilerde sınırlı ve kademeli iyileşme mart ayında da devam etti. Ancak beklentilerdeki iyileşme, alt unsurlar itibarıyla farklılık gösterdi. Faaliyetlerde görülen artışa karşın beklentilerdeki iyileşme daha temkinli kaldı ve beklenti endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,9 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yılın aynı dönemine göre 10,2 puan daha yüksek gerçekleşti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise mart ayında durağan kaldı. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler de mart ayında değişmedi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişlerin artışı çok yavaş ve sınırlı gerçekleşti. İç pazar beklentilerinde ise bir durgunluk oldu. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış, mart ayında da yine yüksek bir seviyede gerçekleşti. Beklentilerde kademeli iyileşme, ihracat pazarları ile buna bağlı üretim, yatırım ve istihdam artışı beklentisi ile beslendi. Buna karşın özellikle yurtiçi pazar beklentilerindeki durgunluk, beklenmedik ve dikkat çekici bir gelişme oldu.