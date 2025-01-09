İnşaat malzemelerinde yıllık ihracat 28,91 milyar dolara ulaştı

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2024 Kasım ayı sonuçları açıklandı. Rapora göre, İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi kasım ayında durağanlaştı ve alt endeksler de farklı eğilimler gösterdi. Yaz aylarındaki toparlanma ardından ekim ve kasım aylarında endekslerin performansının zayıfladığına dikkat çekildi. İnşaat malzemesi ihracatının kasım ayında, pazardaki durgunluktan, doların güçlenmesinden ve emtia fiyatlarındaki düşüşten, jeopolitik gelişmelerden ve Türk lirasındaki değerlenmeden olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, kasım ayında ihracatın bir önceki ekim ayına göre miktar olarak azaldığı, değer olarak hemen hemen aynı kaldığı ve birim fiyat olarak ise önemli ölçüde artış kaydettiği vurgulandı. İhracatta değer, miktar ve birim fiyat olarak geçen yılın kasım ayına göre de artış görüldü. Pazarlardaki durağanlığın devam ettiğinin de raporda altı çizildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2024 yılı kasım ayında ihracat, bir önceki ekim ayına göre 7 milyon dolar azaldı ve 2,49 milyar dolar oldu. Kasım ayı ihracatı değer olarak ise 2023 yılının kasım ayı ihracatının yüzde 4,2 üzerinde gerçekleşti.

İhracat bir önceki aya göre 186 bin ton azaldı

2024 yılı kasım ayında inşaat malzemesi ihracatı miktar olarak bir önceki ekim ayına göre 186 bin ton azaldı ve 3,65 milyon tona indi. Öte yandan, gerçekleşen bu miktar ile geçen yılın kasım ayına göre ise yüzde 0,6 yükseliş kaydedildi.

Bu yılın kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatları, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 3,7 artış kaydetti ve 0,68 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatlarının geçen ekim ayına göre de önemli ölçüde yükseldiği endekste görüldü.

İthalat son dört aydır 1,0 milyar doların altında

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilere göre, 2024 yılı kasım ayında inşaat malzemesi ithalatı 900 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,2 arttı. Öte yandan, ithalatın son dört aydır 1,0 milyar doların altında kaldığına da raporda dikkat çekildi. 2024 yılı kasım ayında inşaat malzemesi ithalatı miktar olarak ise 300 bin 542 ton seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, aylık ithalatın miktar olarak düşüş gösterdiği belirtildi. İnşaat malzemesi sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı ise 2024 yılı kasım ayında bir önceki aya göre düşüş yaşadı ve 3,0 dolar/kg oldu.

Yıllık ihracat 28,91 milyar dolar oldu

Endeks kapsamında paylaşılan diğer bir veride ise bu ayki ihracat performansına bağlı olarak 2024 yılı kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yani son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatının 28,91 milyar dolar olduğu görüldü. Bu sonuçla birlikte yıllıklandırılmış ihracat, geçen yılın kasım ayı sonu yıllık ihracatının yüzde 1,6 altında kaldı. Aynı dönemde ihracat miktar olarak da yüzde 0,2 azaldı ve 45,69 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg oldu. Raporda, ihracatın yeniden durağanlaştığına, pazarlardaki hareketsizlik, jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının değerlenmesi nedeniyle sınırlı performans gösterdiğine dair tespitlere de yer verildi.

Alt ürün gruplarının beşinde ortalama ihracat birim fiyatları yükseldi

Rapora göre, ihracat pazarlarındaki durgunluk inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. 2024 yılı kasım ayında alt sektörlerin ihracat performansı geçen yılın kasım ayına göre miktar ve değer olarak farklı eğilimler gösterdi.

Endeks verilerinde, 2024 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubunun beşinde ortalama ihracat birim fiyatlarının 2023 yılı kasım ayına göre yükseldiği görüldü, üç alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2024 yılı kasım ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Demir çelik ürünlerin ihracat birim fiyatları yüzde 2,8 düştü, metal bazlı ürünlerin fiyatları da yüzde 2,6 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 14,7 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatlarının birim fiyatlarında yüzde 2,1 oranında yükseliş görüldü.

2024 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubunun üçünün ihracat miktarında, 2023 yılı kasım ayına göre artış gerçekleşti. Bu dönemde demir çelik ürünlerinde miktar olarak ihracat yüzde 7,4 oranında yükseldi. Ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 6,8, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 0,4 oranında düşüş kaydedildi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2024 yılı kasım ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracatın değer olarak geçen yılın kasım ayına göre arttığı görüldü. Bu artışta, miktar ve birim fiyatlarındaki yükselişin belirleyici olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda, demir çelik ürünlerinde yüzde 4,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 8,8, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 12,9 değer artışı yaşandı. Mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 0,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 1,3 ve prefabrik yapılarda ise yüzde 18,5 oranında ihracat değer olarak azaldı.