İnşaat malzemesi ihracatı eylülde arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin 2024 Eylül ayı sonuçları açıklandı. Raporda, inşaat malzemesi ihracatının bir önceki aya kıyasla değer ve miktar olarak artış gösterdiği, ancak geçen yılın eylül ayına göre sınırlı bir düşüş yaşandığı belirtildi.

2024 yılı eylül ayında, ihracat değeri bir önceki ağustos ayına göre 85 milyon dolar artarak 2,62 milyar dolara ulaştı. İhracatın miktar bazında da 222 bin ton artışla 4,14 milyon tona yükseldiği görülürken, yıllık ihracat performansı ise yüzde 0,7 oranında geriledi. Ortalama ihracat birim fiyatı eylül ayında 0,63 dolar/kg seviyesinde kaydedildi.

Yıllıklandırılmış ihracat performansı

Türkiye İMSAD raporuna göre, 2024 yılı eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 28,78 milyar dolar oldu. Geçen yılın eylül ayına göre yüzde 2,7 oranında gerileyen yıllıklandırılmış ihracat, miktar olarak da yüzde 1,9 azalarak 45,64 milyon ton seviyesine indi. Raporda, pazarlardaki durağanlık ve Türk lirasındaki değerlenmenin ihracat artışını sınırladığı vurgulandı.

Alt sektörlerde farklı eğilimler

Raporda, inşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinde ihracat birim fiyatları ve miktar açısından farklı eğilimler görüldü. Eylül ayında sekiz alt ürün grubunun dördünde ortalama ihracat birim fiyatları geçen yılın eylül ayına göre gerilerken, dördünde artış kaydedildi. Örneğin, mineral, taş ve toprak ürünlerinin birim fiyatı yüzde 0,5 azalırken, demir-çelik ürünlerinde yüzde 1,6, metal bazlı ürünlerde yüzde 1,8 düşüş yaşandı. Elektrik malzemesi ve teçhizatlarında ise yüzde 7,3’lük birim fiyat artışı gözlemlendi.

Alt sektörlerde ihracat miktarında da farklılıklar ortaya çıktı. Eylül ayında demir çelik ürünlerinde yüzde 1,7, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 2,7, mineral, taş ve toprak ürünlerinde ise yüzde 1,4 oranında düşüşler yaşanırken, kimyasal bazlı ürünlerde miktar olarak yüzde 8,8 artış gerçekleşti.

İthalatta yıllık artış

2024 yılı eylül ayında inşaat malzemesi ithalatı 941 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6,8 oranında bir artış kaydedildi. İthalat miktar olarak 316.577 ton seviyesinde gerçekleşirken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,97 dolar/kg’ye yükseldi.