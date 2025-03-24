İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi şubatta 84,3 puan oldu

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi Şubat 2025 sonuçları açıklandı. Buna göre, yılın ilk iki ayında gerileme gösteren Bileşik Endeks bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 84,3 puana geriledi. Faaliyet Endeksi de bir önceki aya göre 1,3 puan düşerek 124,5 puan seviyesine indi.

Güven seviyesi yeni yılın ikinci ayında bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 59,9 puana düştü. Beklenti Endeksi ise 0,3 puan azalarak 69,6 puan olarak kaydedildi.

Rapora göre, Şubat 2025'te inşaat malzemesi sanayisi yurt içi ve yurt dışı pazarlarda zorlu bir dönem geçirdi. İhracat pazarlarındaki durgunluk ve ticaret korumacılığı önlemlerinin yarattığı belirsizlik, yurt dışı talebi olumsuz etkiledi.

Yurt içinde ise sıkılaşma politikaları ve sert kış şartları nedeniyle talepte düşüş yaşandı. Bu durum, faaliyet, güven ve beklenti alt endekslerinin de düşmesine yol açtı. Ancak, yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artış, sektör için olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Sektörde zorlu yıl beklentisi

Raporda 2024 Şubat ayını 96,6 puanla tamamlayan Bileşik Endeks'in yılın ilk iki ayındaki performansının, 2025'in zorlu geçeceğinin göstergesi olduğu belirtildi.

Faaliyet Endeksi, 2025 Şubat'ta bir önceki aya göre 1,3 puan düşerek 124,5 puan seviyesine geriledi. Bu sonuçla birlikte Faaliyet Endeksi, Şubat 2024 seviyesinin altında kaldı.

Raporda, pazarlardaki durağanlık sürerken, küresel ticaretteki korumacılık endişelerinin belirsizliği artırdığına, üretimin azaldığına, ciroların düştüğüne ve yurt dışı satış fiyatlarının yükseldiğine dikkat çekildi. İç piyasadaki zayıf talebin birkaç ay daha süreceğine ve kış aylarında mevsimselliğin olumsuz etkilerinin görüldüğüne de vurgu yapıldı.

2025 Şubat'ta, iç pazardaki durağanlık ve buna bağlı olarak faaliyetlerin zayıf kalması, güven üzerinde olumsuz etki yarattı. İhracat pazarlarında ise korumacılık girişimlerinin yarattığı belirsizliklerin güveni olumsuz etkilediği ifade edildi.

Güven endeksi geriliyor

Bu gelişmelere bağlı olarak, 2025 Şubat'ta güven seviyesi bir önceki aya göre 0,9 puan düştü ve 59,9 puan olarak gerçekleşti. Güven Endeksi 2024 yılı Şubat ayını 72,9 puan ile kapatmıştı.

Raporda, Türkiye ekonomisindeki güven seviyesinin şubatta hafif bir düşüş gösterdiği belirtilirken, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinde de benzer şekilde, güven seviyesinde sınırlı bir gerileme olduğunun altı çizildi.

İç piyasalardaki ve ihracat pazarlarındaki güvenin azaldığına işaret eden raporda, ekonomi politikalarının kısıtlayıcı etkilerinin güven üzerinde giderek daha fazla hissedildiği kaydedildi.

Rapora göre, güvenin ana belirleyicisi iç pazardaki faaliyetler olmakla birlikte, jeopolitik gelişmeler, ticaretteki korumacılık belirsizlikleri ve ihracat pazarlarındaki toparlanmanın gecikmesi de güveni olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Beklenti endeksi düşüşte

2024 Aralık'ta uzun süre sonra artış gösteren Beklenti Endeksi, 2025’in ilk iki ayında düşüş kaydetti. Yaşanan süreçlerin etkisiyle, Beklenti Endeksi 2025 Şubat'ta bir önceki aya göre 0,3 puan azaldı ve 69,6 puana indi. Şubat 2024'te ise Beklenti Endeksi 82,9 puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin Şubat 2025'te sınırlı ölçüde düştüğüne yer verilen raporda, ekonomi programının kararlılıkla uygulanması ve üçüncü faiz indiriminin, beklentileri sınırlı şekilde etkilediğine vurgu yapıldı.

Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde çok sınırlı ölçüde artış gerçekleştiği ve ihracat siparişlerinde de yaşanan artışla birlikte toparlanma işaretlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Ayrıca, önümüzdeki üç ayın üretim beklentisinin arttığına, yatırım ve istihdam beklentilerinin ise sınırlı ölçüde düştüğüne dikkat çekildi.