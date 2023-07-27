İnşaat malzemesi sanayi endeksi haziranda 71,10 puan oldu

Rapora göre depremin olumsuz etkilerini ve seçimlere ilişkin belirsizlikleri büyük ölçüde geride bırakan inşaat malzemesi sanayisi haziran ayında çalışma gün sayısında yaşanan önemli düşüşe takıldı. Ekonomide rasyonel zemine geri dönüşün güven ve beklentiler üzerinde yarattığı iyimserlik de haziran ayında yerini temkinli bir durağanlığa bıraktı.

Mevsimselliğin sektöre katkısı sınırlı oldu

Türkiye İMSAD raporuna göre haziran ayındaki çalışma gün sayısının azlığı nedeniyle sınırlanan Bileşik Endeks, bir önceki aya göre 0,35’lik gerilemeyle 71,10 puana düştü. İç satışlar, üretim, ihracat ve cirolar haziran ayında durağanlaşırken, mevsimselliğin sektöre katkısı da sınırlı oldu.

Bileşik Endeks yılın ilk yarısında dalgalı ve durağan eğilim içinde kalırken, yılın ikinci yarısındaki performansın büyük ölçüde yeni ekonomi politikaları ve dış pazardaki koşullar tarafından belirleneceği vurgulandı. Rapora göre haziran ayındaki çalışma gün sayısının azalması, faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Haziran ayındaki mevsimsellik ise endekse olumlu katkı sağladı. Tüm bu gelişmeler sonucu haziran ayında alt faaliyet gruplarında sınırlı hareketler gerçekleşti.

Çalışma gün sayısındaki önemli düşüşe rağmen ihracat ve üretimdeki artış dikkat çekici olurken, Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak 137,8 puan seviyesinde gerçekleşti. Seçimler sonrası belirsizliklerin en aza inmesi ve ekonomide rasyonel politikalara dönüş tercihleri de Faaliyet Endeksi’ni olumlu etkiledi.

Güven endeksi yurt içinde geriledi, ihracatta yükseldi

Türkiye İMSAD raporuna göre mayısta belirgin bir yükseliş gösteren Güven Endeksi, haziranda yeniden sınırlı ölçüde geriledi. Raporda, ekonomide rasyonel zemine geri dönüş tercih edilmesine rağmen, güvenin desteklenmesi için uygulamaların görülmesi gerektiği belirtildi.

Buna göre Güven Endeksi haziranda bir önceki aya göre 0,47’lik düşüşle 34,23 puana indi. Yurtiçi pazarlarda güven haziranda sınırlı ölçüde azalırken, ihracat pazarlarına olan güven sınırlı ölçüde yükseldi. Rapora göre, haziran ayında düşüş gösteren bir diğer alan ise Beklenti Endeksi oldu. Beklenti Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azaldı.