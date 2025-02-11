İnşaat malzemesi sektörü 2024’ü ihracatta küçük kayıpla kapattı

Türkiye İMSAD’ın 2024 yılına dair inşaat malzemesi sanayi dış ticaret verilerini paylaştı. Buna göre sektörün ihracatı, geçen yıla göre yüzde 0,5 oranında düşerek 29,03 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat miktar bazında ise yüzde 1,2 artış göstererek 45,88 milyon ton seviyesine çıktı. 2024 yılı genelinde ortalama ihracat birim fiyatı 0,63 dolar/kg olarak kaydedildi.

Aralık ayı performansı

Aralık ayında inşaat malzemesi ihracatı kasım ayına göre 70 milyon dolar artarak 2,56 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ihracat miktar olarak 390 bin ton artışla 4,04 milyon tona yükseldi. Ancak, ihracatın birim fiyatları kasıma göre düşüş gösterdi.

İthalatta artış

Türkiye İMSAD raporuna göre, inşaat malzemesi ithalatı 2024 yılında yüzde 0,3 düşerek 11,31 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ithalat 932 milyon dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 oranında arttı. 2024 yılı boyunca ithalat miktar bazında yüzde 13,7 azalarak 3,71 milyon ton seviyesine düştü. Yıllık ortalama ithalat birim fiyatı ise yüzde 14,6 artışla 3,06 dolar/kg oldu.

Alt sektörlerde ihracat performansı

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinin alt sektörlerinde 2024 yılı aralık ayında ihracat miktar ve değer bazında çoğunlukla olumlu bir performans sergilendi. Sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracat miktar olarak, altısında ise değer olarak artış kaydedildi.

* Demir-çelik ürünleri ihracat miktarı yüzde 11,2, değeri ise yüzde 8,1 arttı.

* Mineral, taş ve toprak ürünleri ihracat değeri yüzde 5,1, miktarı ise yüzde 3,7 yükseldi.

* Kimyasal bazlı ürünlerde ihracat değeri yüzde 7,5, miktarı ise yüzde 3,1 artış gösterdi.

* Elektrik malzemesi ve teçhizatları ihracat değeri yüzde 7,0 oranında arttı.

Ancak, prefabrik yapıların ihracat değeri yüzde 1,8, metal bazlı ürünlerin ihracat değeri ise yüzde 2,9 oranında düşüş kaydetti.

2024 yılı boyunca küresel ekonomik durgunluk, ABD dolarının güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Türk lirasındaki değerlenme gibi faktörler ihracatı zorlayan unsurlar oldu. Ancak, sektörün miktar bazındaki büyümesi ve bazı alt sektörlerdeki olumlu performans, inşaat malzemesi sanayisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.