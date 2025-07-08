İnşaat malzemesi üretimi nisanda yüzde 15,3 arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından yayımlanan haziran ayı sektör raporuna göre, inşaat malzemesi sanayisinin üretimi 2024 Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 arttı. Bu yükselişte, çalışma gün sayısının normal seviyelerde kalması etkili oldu.

İMSAD raporuna göre, toplam 23 alt sektörün 21’inde yıllık bazda üretim artışı yaşandı. En yüksek üretim artışı yüzde 42,5 ile inşaat amaçlı alçı ürünlerinde görülürken, onu yüzde 28,5 ile plastik inşaat malzemesi, yüzde 27 ile çimento izledi.

Üretim artışı çift haneli olan diğer sektörler arasında ısıtma-soğutma sistemleri, metal kapı ve pencere, yalıtımlı kablolar, demir-çelik ürünleri, mermer, ahşap ürünler, hazır beton, tuğla, kiremit ve elektrikli aydınlatma ekipmanları da yer aldı.

Üretimi azalan sektörler ise şunlar oldu:

Seramik sağlık gereçleri: yüzde 7,7 düşüş

Kilit ve donanım eşyası: yüzde 0,6 düşüş

Deprem bölgesinde 1,5 trilyon TL harcandı

İMSAD raporunda, 2023 ve 2024’te inşaat sektörünün genel ekonomiden daha hızlı büyüdüğü belirtilirken, 2025'in ilk çeyreğinde sektör yüzde 7,3 oranında büyüme kaydetti. Bu büyümede, deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri başrolü oynadı.

Haziran 2025 itibarıyla:

13 ilde toplam 250.636 bağımsız bölüm inşa edildi.

Toplam inşaat harcaması 1,5 trilyon TL'ye ulaştı.

Yıl sonuna kadar 202 bin 366 bağımsız bölümün daha tamamlanması hedefleniyor.

Bu konutların yaklaşık 165 bini konut niteliğinde.

İş siparişlerinde düşüş var

Haziran ayında sektörle ilgili olumsuz bir gelişme ise mevcut inşaat işleri seviyesindeki sert düşüş oldu. Aynı şekilde, mayısta toparlanan yeni iş siparişleri endeksi de haziranda yüzde 1,8 geriledi.

Uzmanlar, ilerleyen aylarda muhtemel faiz indirimlerinin sektöre yeniden canlılık kazandırabileceğini ifade ediyor.