İnşaat sektörü rotasını Gaziantep’te çizecek
Gaziantep’de düzenlenecek olan ‘Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi’ için geri sayım başladı. Kongreye ilişkin değerlendirme yapan Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, inşaat sektörünün panoramasının ortaya çıkarılacağını söyledi.
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