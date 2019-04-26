"İnşaat sektöründe lale devri bitti"
İnşaat sektörü rotasını çizmek için 2-4 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te bir araya gelecek... Sektörde lale devrinin bittiği vurgusunu yapan iş insanları, TOKİ ile rekabet etmenin imkansız hale geldiğine dikkati çekti.
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