İnşaat üretimi endeksi aralık ayında arttı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık 2024 inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre bahsedilen dönemde bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık 2024'e ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 6,2 arttı.
İnşaat üretiminde aylık yüzde 6,7 artış
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,0 arttı.