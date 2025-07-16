İnşaat üretiminde yıllık ve aylık bazda toparlanma eğilimi sürüyor

Türkiye’de inşaat üretimi, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılının referans alındığı verilere göre, inşaat sektöründe belirgin bir büyüme yaşandı.

Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 23,3 artarken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 10,1 artış kaydetti. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 oranında yükseldi.

Aylık bazda da artış sürüyor

İnşaat üretimi 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre de yüzde 4,8 arttı. Alt sektör verilerine göre, bina inşaatı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 5,6 artarken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 2,7, özel inşaat faaliyetleri sektörü ise yüzde 3,4 oranında artış gösterdi.

Bu veriler, inşaat sektörünün hem yıllık hem de aylık bazda toparlanma eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.