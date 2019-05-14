İnşaat ürünlerindeki stok için Karadağ fırsatı
Karadağ’a kayıtlı Türk firma sayısı 2 bin 640’a ulaştı. Araplar, Çinliler ve Rusların yeni ilgi alanı olan ülkede Türk işinsanları için de fırsat var. İnşaat ürünleri sektörünün stokunu Karadağ’daki projeler eritebilir... Ferit Parlak'ın haberi...
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