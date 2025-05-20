İnşaat ustaları için kritik düzenleme! Hasarlardan sorumlu olacaklar, kaydı olmayan çalışamayacak

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin, 1999 Marmara Depremi'nin ardından çıkarılan Yapı Denetim Kanun'unu hatırlatarak denetim sisteminin çok daha iyi bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

Ancak kanunla inşaat sektöründeki paydaşlardan sadece yapı denetim firmaları için mevzuat, ceza ve sorumluluklar belirlendiğini ifade eden Şahin, inşaat ustalarının mevzuatları ve sorumlulukları konusunda büyük bir boşluk bulunduğunu belirtti.

Deprem raporunda işçilik hatası dikkat çekiyor

Her deprem raporunda işçilik hatası olduğunu da yazdıklarını söyleyen Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bu yönde bir çalışma yaptığına işaret ederek, "İnşaat ustalarının yaptığı hatadan ya da işin sorumluluğundan dolayı ceza almaması sistemin en büyük açığı. Ustaların da ceza almasını sağlayacak düzenlemede son rötuşlar yapılıyor, yönetmeliğin kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"ŞantiyeM" kaydı olmayan usta çalışamayacak

Bundan sonra 'ŞantiyeM' yazılım programıyla usta kayıtlarının elektronik ortamda da tutulacağını belirten Şahin, "Düzenleme çıktığında mesleki yeterlilik veya ustalık yetki belgesi kaydı olmayan hiçbir usta şantiyelerde görev alamayacak. Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak. Yapım işlerinde çalışacak yapı ustalarının e-Devlet Kapısı üzerinden ŞantiyeM sistemine kaydolması ve 5 yılda bir kaydını yenilemesi zorunlu olacak" dedi.

"Şantiyem" sistemi nasıl çalışacak?

Şantiye şeflerinin, işveren veya alt işveren tarafından çalıştırılmaya başlanan tüm yapı ustalarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini 3 gün içinde "ŞantiyeM"e kaydetmekle yükümlü olacağını vurgulayan Şahin, "Şantiye şefi yapım işini, ruhsat eki etüt ve projelerini talimatlarına uygun gerçekleştirecek. Ayrıca, inşaat ve tesisat işlerinde ilgili teknik düzenlemelere uygun malzeme ve işin niteliğine uygun makine ve ekipman kullanmakla, çalıştıkları yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve çevrenin korunmasına uygun hareket etmekle yükümlü olacak." dedi.