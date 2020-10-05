İnşaat ve taahhüt sektörünün duayeni Şefik Gül vefat etti
Türkiye inşaat sektörü duayen ismini kaybetti. Sektöre 60 yılı aşkın süre hizmet veren Gülsan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Gül, 79 yaşında Ankara'da hayata veda etti.
Yurt içi ve yurt dışı inşaat müteahhitlik sektörünün duayen ismi, Gülsan Holding kurucularından Şefik Gül hayatını kaybetti. 60 yılı aşkın süreden bu yana inşaat ve müteahhitlik sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Şefik Gül, Ankara’da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama gözlerini yumdu.
Aynı zamanda memleketi Elazığ başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki hayır işleriyle de tanınan, uzun yıllar kulüp yönetimlerinde aktif olarak yer alarak spor dünyasına da katkılar sunan Şefik Gül, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Gülsan Holding ile altyapıdan kamu ve özel sektör binasına, otoyoldan yüksek teknoloji ürünü köprülere uzanan geniş alanda çok sayıda eser bıraktı.
Küçük yaşta iş yaşamında
Duayen iş insanı Şefik Gül, babası Aziz Gül’ün yanında iş yaşamına atıldı. Babasının 1964 yılındaki ani vefatının ardından, aile şirketinde bayrağı devraldı. Önceleri demir ticareti ve müteahhitliğe başlayan Gül, 1971 yılında kardeşleri Refik Gül ve Mehmet Gül ile birlikte Gülsan’ı kurdu. 1980’li yıllarda Gülsan’ın merkezini Elazığ’dan Ankara’ya taşıyan Gül Kardeşler, ardından İstanbul’da da bir ofis açtı.
Kardeşleri Refik Gül ve Mehmet Gül’ün de üstün gayretleriyle Gülsan, önemli müteahhitlik hizmetleri gerçekleştirdi. Yıllar içinde kamu binalarından otoyollara, turizm yapılarına, teknolojik köprülere uzanan geniş bir alanda hizmet üretti. 1980’li yıllarda otoyol projeleri ile başlayan dönem, Gülsan’ın iş yaşamında dönüm noktası oldu. 2000 yılından itibaren, uluslararası alanda çalışmaya başlayan Gülsan, sırasıyla Afganistan, Irak, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna ve bazı Körfez ülkelerinde faaliyet yürütmeye başladı.
Yurtdışına ilk kez Afganistan'daki yol yapım projeleriyle adım atan grup, Afganistan dışında, Ukrayna, Libya, Kazakistan, Güney Sudan ve Kenya’da USAID, Avrupa Yatırım Bankası (EBRD), Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası finansmanlı projeler gercekleştirdi. Uganda’daki otoyol işine ise başlandı. Bugüne dek ülke dışında 10'dan fazla proje gerçekleştirildi. Kazakistan, Kenya ve Uganda’daki otoyol yapım projeleri halen devam ediyor.