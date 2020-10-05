İnşaat ve taahhüt sektörünün duayeni Şefik Gül vefat etti

05 Ekim 2020

Yurt içi ve yurt dışı inşaat müteahhitlik sektörünün duayen ismi, Gülsan Holding kurucularından Şefik Gül hayatını kaybetti. 60 yılı aşkın süreden bu yana inşaat ve müteahhitlik sektörüne önemli hizmetlerde bulunan Şefik Gül, Ankara’da kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama gözlerini yumdu.

Aynı zamanda memleketi Elazığ başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki hayır işleriyle de tanınan, uzun yıllar kulüp yönetimlerinde aktif olarak yer alarak spor dünyasına da katkılar sunan Şefik Gül, yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Gülsan Holding ile altyapıdan kamu ve özel sektör binasına, otoyoldan yüksek teknoloji ürünü köprülere uzanan geniş alanda çok sayıda eser bıraktı.

Küçük yaşta iş yaşamında

Duayen iş insanı Şefik Gül, babası Aziz Gül’ün yanında iş yaşamına atıldı. Babasının 1964 yılındaki ani vefatının ardından, aile şirketinde bayrağı devraldı. Önceleri demir ticareti ve müteahhitliğe başlayan Gül, 1971 yılında kardeşleri Refik Gül ve Mehmet Gül ile birlikte Gülsan’ı kurdu. 1980’li yıllarda Gülsan’ın merkezini Elazığ’dan Ankara’ya taşıyan Gül Kardeşler, ardından İstanbul’da da bir ofis açtı.

Kardeşleri Refik Gül ve Mehmet Gül’ün de üstün gayretleriyle Gülsan, önemli müteahhitlik hizmetleri gerçekleştirdi. Yıllar içinde kamu binalarından otoyollara, turizm yapılarına, teknolojik köprülere uzanan geniş bir alanda hizmet üretti. 1980’li yıllarda otoyol projeleri ile başlayan dönem, Gülsan’ın iş yaşamında dönüm noktası oldu. 2000 yılından itibaren, uluslararası alanda çalışmaya başlayan Gülsan, sırasıyla Afganistan, Irak, Kazakistan, Libya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna ve bazı Körfez ülkelerinde faaliyet yürütmeye başladı.

Yurtdışına ilk kez Afganistan'daki yol yapım projeleriyle adım atan grup, Afganistan dışında, Ukrayna, Libya, Kazakistan, Güney Sudan ve Kenya’da USAID, Avrupa Yatırım Bankası (EBRD), Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası finansmanlı projeler gercekleştirdi. Uganda’daki otoyol işine ise başlandı. Bugüne dek ülke dışında 10'dan fazla proje gerçekleştirildi. Kazakistan, Kenya ve Uganda’daki otoyol yapım projeleri halen devam ediyor.

Adıyaman’da inşa edilen Gergin Eğik Askılı Nissibi Köprüsü Gülsan’ın dünya çapında önemli projelerinden biri oldu. Türkiye’nin yüzde 100 yerli teknolojisi ve iş gücüyle inşa edilen proje Mayıs 2015’te hizmete açıldı. Tasarım, inşaat ve müşavirlik açısından Türkiye’nin ilk yerli gergin, eğik, askılı köprüsü olma özelliğini taşıyor

Enerji ve turizmin de önemli yatırımcılarından oldu



Babaları Aziz Gül’ün temellerini attığı Gülsan, uzun yıllar başarılı hizmetlerde bulundu. Gül Kardeşlerden Refik Gül’ün dört yıl önce yaşama veda ettiği, hali hazırda üçüncü kuşağın devreye girerek önemli sorumluluklar üstlendiği Gülsan, inşaat ve müteahhitlik sektörlerinin dışında sanayiden turizme, enerjiye uzanan değişik alanlarda da başarıyla hizmet yürütüyor.



7 hidroelektrik santrali faaliyet gösteriyor



Gülsan, inşaat sektöründeki deneyimini enerji sektöründe de devam ettiriyor. Bugüne kadar 7 hidroelektrik enerji santralini devreye alan grup, ayrıca yine Şefik Gül önderliğinde, turizmde de önemli yatırımlara imza attı. Kıyı ve şehir otelciliğinde özel projeler geliştirildi. Gülsan’ın üçü Antalya’da, biri Ankara’da olmak üzere 4 tesisi de bulunuyor. Swissotel Ankara, kentin önemli turizm tesislerinden biri olarak hizmet yürütüyor.



Dünya çapında projeler üretti



Malatya-Elazığ arasındaki dünya sıralamasına giren Kömürhan Gergin Eğik Askılı Köprüsü ve Artvin’de Dengeli Konsol Köprüler içeren Yusufeli Grubu köprüleri Gülsan’ın dünya çapındaki diğer önemli projelerinden oldu.

DEV PROJELERE İMZA ATAN GÜLSAN'IN EKİP BAŞIYDI...



Şefik Gül, ödüllü altyapı ve otoyol inşaatlarına, dünya çapında köprü projelerine imza atan Gülsan’ın ekip başıydı. 60 yılı aşkın süre iş yaşamına hizmet etti. Yanı sıra hayır işlerine özel önem verdi. Elazığspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe Spor kulüplerinde yöneticilik yaptı. Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Gül, şirketlerinin ve ailesinin iş serüvenine ilişkin olarak, “Yaklaşık 50 yıldır yol işleri yapıyoruz. Bu süre zarfında Grubumuzun temel taşı hep altyapı, yol, otoyol inşaatları ve köprüler oldu. 500’e yakın köprü ve bin kilometreye yakın yol inşaatını bu yarım asırlık sürede tamamladık. Projelerimizle Türkiye ve dünya ölçeğinde başarılara imza attık. Gülsan Grubu’nun bugünlere gelmesinde katkısı ve emeği olan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim” açıklamasını yapmıştı.