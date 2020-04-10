İnşaatçılar online satışa geçti

10 Nisan 2020

Leyla İLHAN

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle satış ofislerinde işler neredeyse durma noktasına gelirken, müteahhitler çözümü online’de buldu. Gayrimenkulcüler, insanların interneti daha fazla kullandıkları bu dönemde ev satışlarını da dijitale taşıdı. Gayrimenkul firmaları, bugüne kadar daha çok yurt dışı tanıtımları için kullandıkları online sistemlerini 11Sight gibi yeni teknolojilerle geliştirmeye başladı. Bazı şirketler online satış sitelerine daireyi üç boyutlu gezdiren seçenekler koyarken, bazıları ise dil seçeneklerini arttırdı. Dijital uygulamaya geçen firmalardan bazıları ilk satışlarını yaparken, bazıları da ilk kaporalarını aldı. Süreçte tapular da yine online verilebiliyor. İç pazardan müşteri çekmeyi de amaçlayan sistem, halihazırda ağırlıkla yabancıların daha çok ilgisini çekiyor.

İnternetten yabancıya 10 daire sattı

Online satışa geçen firmalardan olan Seba İnşaat, şu an online de 4 projenin satışını yapıyor. Seba İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Keçeli, 20 güne yakın bir süredir online satış yaptıklarını belirterek, bu sürede 6 adet daireyi Çinlilere, 4 adeti ise Suudilere olmak üzere 10 daireyi yabancılara sattıklarını söyledi. Korona bittikten sonra özellikle satışın artacağını öngördüklerini aktaran Keçeli, bu amaçla siteye İngilizce dışında Arapça ve Çince dil seçenekleri de koyacaklarını belirtti. Tapuların da online olarak yapıldığını aktaran Keçeli, bu alımların önemli kısmının vatandaşlık amaçlı yapıldığını söyledi. Keçeli, korona salgınının sektörün en durgun olduğu ocak-şubat mart dönemine denk geldiğini arkasından ramazan dönemine denk gelmesi nedeniyle sektörün süreci daha rahat atlatacağını öngördü.

Özyurtlar, müşteriye 3 boyutlu daire gezdiriyor

Satışlarını online geçirme çalışmalarını oturtmaya çalıştıklarını aktaran Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “Online satışa yeni başladık. Sanal seyirle alıcıları 3 boyutlu olarak da projedeki evlerimizi gezdiriyoruz. Bugün ya da yarın satışa dönecek olanlar var” diye konuştu. Son iki yılda satışlarının önemli bir kısmının yabancılara yönelik olması nedeniyle zaten online satış sistemlerinin hazır olduğunu, yeni eklemelerle birlikte sistemin daha da geliştirildiğini aktaran Özyurt şöyle konuştu: “Üç boyutlu gözlükle projeyi görmeyi siteye entegre ettik. Böylece alıcılar almak istedikleri konutu üç boyutlu olarak gezebiliyor.” Özyurt, online satışta esas hedeflerinin yine yurt dışı olduğunu iç piyasadan iki üç ay daha beklentileri olmadığını kaydetti. Bunun yanı sıra satış ofislerini açık tutuklarını buralarda ise nöbet sistemini uyguladıklarını anlatan Özyurt, “Satış ofisine girişte hijyen amaçlı olarak gözlük, maske veriyoruz. Ancak buralarda da satışlarımız yüzde 80-90 oranında azaldı” dedi.

Şantiyeler yüzde 50 iş gücüyle çalışıyor



Şantiyelerin ise yüzde 50 iş gücüyle çalıştığını aktaran Özyurt, “Şantiyelerdeki koğuşları kapattık. Çalışanlarımızın yarısını oluşturan gurbetçiler memleketlerine dönerken, İstanbul’da olup çalışmak isteyenlerle ise çalışmaya devam ettik. Tedbir alarak çalışma sürecine devam ettiğimiz çalışanların böylece gelir kaybına uğramasını engellemeye çalışıyoruz” dedi.

Babacan Yapı, sadece online satış yapıyor

Babacan Yapı’da online gayrimenkul satışına başlayanlardan. Online satışa geçtikten sonra bunu müşterilerine attıkları tanıtım mesajlarıyla da duyurduklarını aktaran Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Bir haftadan bu yana sadece online satış yapıyoruz. Satış elemanlarımız evlerde telefonları üzerinden ilgilenen müşterilerle temasa geçerek bilgi veriyorlar. Bu durumda müşteri de aklında tutuyor. En azından bir pazarlama faaliyetimiz oluyor. Ayrıca yurt dışından iki müşterimiz de beğendikleri daireler için kaparo yatırdı. Pandemi tamamlandıktan sonra bunların önemli bir bölümünün satışa geçeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Hatta hazırladıkları yeni sistemle de müşteriyi üç boyutlu olarak projede gezdirecek yazılım üzerinde de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Babacan, döviz kurunun yükselmesinin de yabancı için dolar bazında avantaj sağladığını aktardı. Babacan, eskiden 100 bin dolara alacağı evi artık 90 bin dolara alabileceğini kaydetti. Teslim vadi olduğu için şantiyelerde işleri tamamen durdurmadıklarını aktaran Babacan, vardiya sistemiyle çalışmaya geçerek ve çalışan sayısını azaltarak devam ettiklerini söyledi. Babacan, mücbir sebep haklarının doğmasına rağmen yine de bu haklarını kullanmayıp insanların çocukların okullarının kapanma dönemine uygun olarak teslim etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Tek tıkla görüntülü görüşme imkanı sağlıyor



Herhangi bir platform veya uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlayarak gayrimenkul sektörüne yeni satış ve pazarlama fırsatı sağladıklarını aktaran 11Sight Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, “Bugünkü durumda alıcıların eve gelip gezmeleri sağlık tehdidi yaratacağı için insanlar dijital yöntemlere yöneliyor. Hali hazırda kullanılan örnek daireler ile sanal tur yöntemi kullanılıyor olsa da, internet sitelerinde görülenle gerçek evin farklı çıkması alıcı ve satıcı arasında çatışma yaşanıyordu. 11Sight’ın tek-tıkla başlatılabilen görüntülü görüşme çözümü ile emlak sektöründe satın alma ve kiralama işlemleri uzaktan da gerçekleşebiliyor” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Online tapu dönemi başladı

Konut sektöründe yıla hızlı başlayan satışların, koronavirüsle online ortama taşındığını vurgulayan Mars Investment’ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, dijital ortamda yapılan satışlarda, tapu işlemlerin de online olarak yapılabildiğine söyledi. Bucak, “Dijital satışlarla geleneksel tapunun yerini de online tapu almaya başladı. Bu durum özellikle yabancıya satışlarda büyük bir kolaylık getirdi. Dünyanın diğer ucundaki yatırımcılarımız, Türkiye’ye gelmek zorunda kalmadan tapularını alabiliyorlar. Yatırımcıların fiziksel varlığı olmadan tapuyu çıkarıp banka işlemlerine ve vatandaşlık prosedürlerine geçiyoruz” dedi.