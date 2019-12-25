İnşaatta ‘güven’ 5 puan arttı

25 Aralık 2019

TÜİK'in açıkladığı sektörel güven endeksleri, aralık ayında yükseliş gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre; inşaatta güven endeksinde bir önceki aya göre 5 puan artış yaşanırken, perakendede 1,4 ve hizmet sektöründe ise 1,8 puanlık artışlar görüldü.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 63,9 iken, aralık ayında yüzde 7,9 oranında artarak 68,9 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 7,2 artarak 48,6 ve 89,2 değerlerini aldı.





Hizmet sektöründe güven toparlanıyor



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 91,3 iken, aralık ayında yüzde 2 oranında artarak 93,2 oldu. Sektörün güven endeksi ekimde 90,7 düzeyindeydi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 0,6, yüzde 1,9 ve yüzde 3,4 artarak 89,8, 89,3 ve 100,5 değerlerini aldı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralık ayında yüzde 1,4 oranında artarak 101,2 seviyesinden 102,6 seviyesine çıktı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 3,4 artarak 96,9 ve 109,3 değerlerini aldı. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 1,2 azalarak 101,8 oldu.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta geriledi