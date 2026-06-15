İnşaatta maliyet alarmı: Artış yüzde 28'i aştı

TÜİK gayrimenkulden altyapı projelerine kadar pek çok sektörü doğrudan ilgilendiren inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Veriler inşaat maliyetlerinin yıllık yüzde 28,58, aylık ise yüzde 2,73 arttığını ortaya koydu.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,75, işçilik endeksi de yüzde 1,03 arttı. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,75, işçilik endeksi yüzde 30,02 arttı.

Bina maliyetinde yıllık yüzde 27,11 artış

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,53 arttı.

Bina dışı yapılarda maliyet artış yüzde 33,41

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,65 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,78 arttı.