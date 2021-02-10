İnşaatta malzeme maliyeti işçilik maliyetini ikiye katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) inşaat maliyetlerinin aralık ayında yüzde 2,68 arttığını, 2020’deki yıllık artışın yüzde 25,02 olduğunu açıkladı. TÜİK’e göre, 2020 aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre yıllık bazda malzeme endeksindeki artış yüzde 30,34 olurken, işçilik endeksindeki artış yüzde 13,74’te kaldı.

TÜİK tarafından açıklanan endekse göre, aylık bazda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,74, işçilik endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise, bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,09 arttı. Bir önceki aya göre bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 3,86, işçilik endeksi yüzde 0,18 artış gösterdi. Aralık ayında bina inşaatı yıllık malzeme endeksi yüzde 30,48, işçilik endeksi yüzde 13,96 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,79 arttı. Bir önceki aya göre bu alandaki malzeme endeksi yüzde 3,38, işçilik endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29,93, işçilik endeksi yüzde 12,96 arttı.