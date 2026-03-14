İnsanlar dışarıda yemek yemeyi azaltınca ülke ekonomisi durgunlaştı

İngiltere ekonomisi 2026 yılının ilk ayında beklenmedik şekilde büyüme kaydedemedi. Resmî verilere göre ocak ayında gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesi yüzde 0 olarak gerçekleşti.

ONS: Ekonomik görünüm zayıf

Bu, aralık ayında kaydedilen yüzde 0,1’lik büyümenin ardından ekonominin yılın başında ivme kaybettiğini ortaya koydu. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ekonomik görünümü “zayıf” olarak değerlendirirken analistler verileri yıl için “hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç” olarak yorumladı.

Restoran ve yeme-içme sektörü sert darbe aldı

Ocak ayı verileri özellikle hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlama olduğunu gösterdi. ONS verilerine göre hizmet sektörü genel olarak büyüme kaydedemezken, yeme-içme faaliyetlerinde yüzde 2,7’lik düşüş yaşandı.

Uzmanlara göre tüketicilerin restoran harcamalarını azaltması, hane halkının artan yaşam maliyetleri karşısında daha temkinli davranmaya başladığını gösteriyor. İngiltere Konaklama ve Yeme-İçme Sektörü BirliğiBaşkanı Kate Nicholls, yılın ilk aylarının sektör için her zaman zor geçtiğini ancak mevcut ekonomik ortamın işletmeler üzerindeki baskıyı daha da artırdığını söyledi.

İran savaşı enerji maliyetlerini yükseltti

Ekonomideki kırılganlık, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı enerji şokuyla daha da belirgin hale geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, çatışmanın uzaması halinde bunun İngiltere ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Artan enerji maliyetleri şimdiden benzin istasyonlarında ve ısınma yakıtı fiyatlarında hissedilmeye başladı. Her ne kadar ülkenin enerji piyasasını denetleyen Ofgem’in uyguladığı fiyat tavanı temmuz ayına kadar hane halkını koruyacak olsa da enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerinde yeni baskılar yaratabileceği belirtiliyor.

Faiz indirimi beklentileri zayıfladı

Ekonomik gelişmeler, İngiltere Merkez Bankası’nın faiz politikası beklentilerini de değiştirdi. İran’daki gerilimden önce bazı analistler bankanın mart ayında faiz indirimine gidebileceğini düşünüyordu. Ancak artan enerji fiyatları ve enflasyon riski nedeniyle piyasalar artık faizlerin sabit tutulacağı görüşüne daha yakın.

Bu değişim özellikle konut piyasasında etkisini göstermeye başladı. İngiltere’de bankalar son günlerde yüzlerce mortgage teklifini geri çekerken ortalama konut kredisi faizleri geçen ilkbahar ve yaz döneminden bu yana en yüksek seviyelere yükseldi.

Ekonomik büyüme beklentileri aşağı çekildi

İngiltere ekonomisinin yılın ilk aylarında zayıf bir başlangıç yapması, büyüme beklentilerini de aşağı çekti. Hükümetin bağımsız tahmin kurumu olan Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1 büyüyeceğini öngörüyor. Bu oran daha önce açıklanan yüzde 1,4’lük tahminin altında bulunuyor.

Denetim ve danışmanlık şirketi KPMG'nin İngiltere Başekonomisti Yael Selfin, ekonomik büyümenin kısa vadede sınırlı kalabileceğini belirterek enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ekonomik aktiviteyi daha da zayıflatabileceğini söyledi. Selfin’e göre faiz oranlarının uzun süre yüksek kalması hem şirket yatırımlarını hem de tüketici harcamalarını baskılayabilir.