İnsansı robotlarda beklenti büyük, gerçekler başka: Sektör darboğazı açıkladı

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İnsansı robotlar teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelirken sektörün geleceği robotların gerçek hayatta verilen işi ne kadar iyi yapabildiği noktasında düğümleniyor.

Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda konuşan sektör yöneticileri, insansı robotların fabrikalardan otellere kadar birçok alanda kullanılabilmesi için güvenilirlik ve verimlilik sorunlarının aşılması gerektiğini söyledi.

Unitree'nin kurucusu Wang Xingxing, robotların henüz insanlar kadar verimli olmadığını ve yeni beceriler öğrenmelerinin uzun sürdüğünü belirtti. Wang'a göre bu durum sektörün önündeki başlıca darboğazlardan biri.

Şirketler robot değil, çözüm istiyor

Otomasyonu Geliştirme Derneği Başkanı Jeff Burnstein ise şirketlerin önceliğinin insansı robot sahibi olmak olmadığını, fabrikaların en düşük maliyetle ve güvenilir şekilde sorunları çözecek teknolojilere odakşandığını söyledi.

Bu nedenle insansı robotların gelişmiş hareket kabiliyetlerine sahip olması yeterli görülmüyor. Üreticilerin robotların uygun fiyatlı, güvenli ve doğrudan kullanıma hazır olduğunu da kanıtlaması gerekiyor.

Yüzde 80 yetmiyor, hedef yüzde 99,9

Robot üreticisi Keenon'un Operasyon Direktörü Wan Bin'e göre bir robotun verilen görevin yüzde 50'sini, hatta yüzde 80'ini başarıyla tamamlamasını sağlamak kolay. Ancak gerçek ticari kullanım için gereken yüzde 99,9'luk başarı oranına ulaşmak, mühendislik ve robotların eğitimi açısından çok daha zor. Keenon bu sorunu aşmak için insansı robotları daha basit görevleri yerine getiren teslimat robotlarıyla birlikte kullanmayı planlıyor. Şirket, özellikle otellerde çamaşırhane gibi hizmetlerde bu modeli devreye sokmayı hedefliyor.

ABD'den yabancı robotlara kısıtlama

Sektör teknolojik sorunları çözmeye çalışırken ABD'den de yeni bir engel geldi. FCC, yabancı ülkelerde üretilen insansı robotların da aralarında bulunduğu bazı gelişmiş robotik cihazları ithalatı kısıtlanan ürünler listesine aldı. Ancak sektör temsilcilerine göre kararın insansı robot pazarı üzerindeki mevcut etkisi sınırlı. Bunun nedeni ABD'de kullanılan insansı robot sayısının henüz düşük olması.

Asıl etkinin fabrikalarda halihazırda daha yaygın kullanılan otonom mobil robotlarda ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Keenon ise bugüne kadar 100 binden fazla robot sevk ettiğini, bu sayının gelecek yılın sonuna kadar 150 bini aşmasını beklediğini açıkladı.