İnsansız deniz araçlarında ihracat hızla büyüyor

Türk savunma sanayisi, ih­racat başarılarını insan­sız deniz araçları (İDA) alanında genişletiyor. İnsansız hava araçlarında (İHA/SİHA) elde ettiği küresel başarıyı de­nizlere taşıyan Türk savunma sanayisi, İDA alanında da dün­yanın sayılı aktörlerinden biri haline geldi. Bu araçları üretip güvenlik güçlerinin envanteri­ne katan Türk savunma sanayi­si, aynı zamanda ileri seviye oto­nomi yazılımları ve geniş faydalı yük kabiliyetleriyle bu platform­ları ihraç eden bir konuma ulaştı. Ares Tersanesi ve ULAQ Global, Katar Sahil Güvenlik Komutan­lığı ihtiyaçları için Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) ihracatını gerçekleştir­di. Otonomi kabiliyetleriyle ön plana çıkan ULAQ SİDA’nın son kullanıcıyla operasyonel ortam­da buluşması, sistemin teknolo­ji olgunluk seviyesini üst düze­ye taşıdı, sahadan alınan olumlu kullanıcı geri bildirimleri saye­sinde sistem farklı coğrafyalar­daki potansiyel kullanıcıların da dikkatini çekti. Bu gelişme, ULAQ özelindeki iş geliştirme faaliyetlerinin hız kazanmasın­da belirleyici rol oynadı. Tüm bu gelişmeler ışığında, Ares Tersa­nesi ve ULAQ Global, Milli Sa­vunma Bakanlığı izni çerçeve­sinde, yurt içi ve dışındaki birçok dost ve müttefik ülkeyle iş geliş­tirme faaliyetleri yürütüyor.

Öncelik deniz ve sahil güvenlik

Öncelik Türk Deniz Kuvvetle­ri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçlarını karşılamak olmak­la birlikte, Körfez coğrafyasında çeşitli ülkelerle farklı yetenek­lere sahip ULAQ insansız deniz araçları özelinde görüşmeler de­vam ediyor. İş geliştirme faali­yetleri yalnızca Körfez ülkele­riyle sınırlı kalmayıp, Uzak Doğu ülkeleriyle de farklı iş modelleri üzerinde görüşülüyor. 2026 yılı boyunca yeni ihracat sözleşme­lerinin kamuoyuyla paylaşılma­sı bekleniyor.

171 milyon dolarlık sözleşme

Türk savunma sanayisi İDA’lardaki ihracat başarıları­nı bu yıl yeni sözleşmelerle çe­şitlendiriyor. Onur Yüksek Tek­noloji, yurt dışına teslim edil­mek üzere yurt içinde yerleşik bir müşterisinden, İDA’lar için 1,4 milyon dolarlık Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi si­parişi aldı. Söz konusu sipariş, aynı müşteri ile daha önce başa­rıyla tamamlanan bir projenin devamı ve yaygınlaştırılması ni­teliğini taşıyor. Bu alandaki bir diğer önemli gelişme ise ASEL­SAN özelinde yaşandı. ASEL­SAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sis­temleri ve insansız deniz araç­larına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin top­lam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı. ASELSAN’ın Asya-Pasifik pa­zarındaki yeni ihracat başarısı, Türk savunma sanayisinin böl­gedeki etkisini pekiştirmesi açı­sından önem taşıyor.

İDA ihracatı başlayacak

Sözleşmenin en dikkat çekici tarafını ise insansız deniz araç­larına yönelik faydalı yüklerin ihraç edilecek olması oluşturu­yor. Türkiye MARLIN, SANCAR ve ULAQ gibi projelerle kazanı­lan İDA tecrübesi ile sadece plat­form olarak değil, bu araçların “beynini” ve “operasyonel gücü­nü oluşturan” alt sistemler/fay­dalı yükler bazında da dünya pa­zarına açılıyor.

1,4 milyon dolarlık sipariş aldı

İDA’nın ekonomik ve stratejik değerinin büyük kısmını üzerindeki sensör, haberleşme ve silah sistemleri oluşturuyor. Türkiye’nin Asya- Pasifik pazarında bu yükleri “doğrudan satış” ile ihraç etmesi, sistemlerin küresel standartlarda rekabetçi olduğunu kanıtlıyor. Onur Yüksek Teknoloji’nin 1,4 milyon dolarlık siparişi ise sektördeki “ana yüklenici-alt yüklenici” ilişkisinin sağlıklı işlediğini ortaya koyuyor. Yurt içinde yerleşik bir müşteriden alınan bu tür siparişlerle, tersaneler yurt dışına İDA satarken yerli alt sistem üreticilerini de dünyaya taşıyor. Temin edilecek Entegre Ses ve Veri Haberleşme Sistemi, insansız araçların uzak mesafelerden komuta-kontrolü için kritik önemde bulunuyor.