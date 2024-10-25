İnsansız hava araçlarında özgün motor dönemi: Baykar'dan 300 milyon dolarlık yatırım

Baykar, insansız hava araçlarında (İHA) yerli üretim motorlarına geçmek amacıyla 300 milyon dolarlık yatırım programı başlattı. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo 2024 fuarında Reuters’a verdiği röportajda, şirketin motor geliştirme çalışmalarına dört ila beş yıllık bir süreç ayırdığını açıkladı. Baykar, şu anda hafif İHA modeli TB2'nin motorlarını kendi bünyesinde üretmeye başladı ve sırada daha büyük modeller olan Akıncı ve Kızılelma bulunuyor.

Bayraktar, tedarik zincirindeki küresel sorunlar nedeniyle kendi motor üretim kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Kendi motorlarımızı geliştirerek bu süreci garanti altına alıyoruz” dedi. Akıncı modelinde kullanılan turboprop motoru geliştirme çalışmalarının dört ila beş yıl süreceğini kaydeden Bayraktar, Kızılelma’da kullanılan daha karmaşık turbofan motoru için de benzer bir yatırım sürecine girdiklerini ifade etti.

Ayrıca Baykar, Ukraynalı Ivchenko-Progress ile ortak bir turbofan motoru geliştirme projesine dair mutabakat zaptı imzaladı. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, insansız hava araçları sektöründe liderlik yapmak ve bu alanda Türkiye’yi öne çıkarmak yer alıyor. Bayraktar, “Önümüzdeki 30-40 yıl içinde savaş uçaklarının neredeyse tamamının insansız olacağını ve bu uçakların sayısının bugünkünden 10 kat fazla olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, aynı zamanda Ukrayna’da kurmayı planladıkları TB2 ve TB3 üretim fabrikasının %80’inin tamamlandığını ve 2025 yılı itibarıyla üretime başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Baykar, yatırımlarını özkaynaklarla finanse etmeye devam ederken, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en büyük savunma ihracatçılarından biri oldu. Şirket, gelecek yıllarda TB3 ve Kızılelma üretim hatlarına yönelik yatırımlarıyla da kapasitesini artırmayı planlıyor.