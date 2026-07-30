Intel (INTC) işlemci kasasını açtı, Atom teknolojisi yeni girişime gidiyor

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Intel’in (INTC), düşük enerji tüketimli Atom işlemcilerinde kullandığı teknolojinin bazı temel tasarım kodlarını yeni kurulan RosaicLabs’e sağlayacağı bildirildi.

Anlaşma, Intel’in x86 tabanlı işlemci teknolojisini dışarıya açma konusunda yıllardır izlediği sıkı politikanın dışına çıkan nadir adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Intel anlaşma hakkında açıklama yapmadı. RosaicLabs’in internet sitesi veya kamuya açık ayrıntılı ürün planı da henüz bulunmuyor.

Atom kodları girişime açılacak

Intel’in RosaicLabs’e kayıt aktarım seviyesi olarak adlandırılan RTL kodlarını vermeyi planladığı belirtildi.

RTL kodu, işlemcinin donanım düzeyinde hangi işlevleri nasıl yerine getireceğini tanımlıyor. Tasarımcılar bu kodları kullanarak işlemci çekirdeklerini farklı ihtiyaçlara göre yeniden düzenleyebiliyor.

RosaicLabs böylece hazır bir Intel işlemcisi satın almakla kalmayacak. Girişim, Atom teknolojisini temel alarak kendi özel işlemci tasarımını geliştirme olanağı elde edecek.

Intel için sıra dışı anlaşma

Intel, x86 mimarisinin ve işlemci çekirdeklerinin temel parçalarını geçmişte geniş biçimde lisanslamadı. Şirket, teknolojisini büyük ölçüde kendi ürünleri ve üretim ekosistemi içinde tuttu.

RosaicLabs anlaşması bu nedenle sıradan bir üretim veya tedarik sözleşmesinden ayrılıyor. Girişimin Intel’in fikrî mülkiyetine daha kapsamlı erişim kazanması bekleniyor.

Anlaşmanın hangi Atom neslini kapsadığı, lisans süresi, gelir paylaşımı ve üretimin hangi tesiste yapılacağı henüz açıklanmadı.

Düşük güç tüketimi hedefte

Intel Atom işlemcileri, yüksek performanstan çok düşük enerji tüketimi ve sınırlı ısı üretimi için tasarlanıyor.

Bu özellikler Atom teknolojisini mobil cihazlar, endüstriyel sistemler, ağ ekipmanları, akıllı sensörler ve uç bilişim uygulamaları için uygun hale getiriyor.

Yapay zekâ işlemlerinin veri merkezlerinden cihazların bulunduğu noktaya taşınması, düşük güç tüketimli işlemcilere yönelik talebi artırıyor. RosaicLabs’in geliştireceği ürünlerin bu pazarlardan birine yönelmesi bekleniyor ancak şirket henüz hedef alanını açıklamadı.

Girişim mayısta kuruldu

RosaicLabs, Mayıs 2026’da ABD’nin Delaware eyaletinde kuruldu. Şirket kayıtları temmuz ayında güncellenerek yönetim ve sermaye yapısına ilişkin yeni bilgiler eklendi.

Şirketin CEO’su olarak deneyimli yarı iletken yöneticisi ve girişim yatırımcısı Amarjit Gill gösterildi. Kuruluş belgesini ise daha önce Rivos’ta finans yöneticiliği yapan Amit Parikh imzaladı.

RosaicLabs’in kurucu kadrosunda Rivos geçmişi bulunan başka isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Şirketin faaliyetlerini kamuoyundan uzak yürütmesi, erken aşamadaki işlemci girişimlerinde sık görülen gizlilik stratejisiyle örtüşüyor.

İlk turda 10 milyon dolar hesabı

Şirket kayıtları, RosaicLabs’in 10 milyon dolarlık başlangıç finansmanı arayabileceğine işaret ediyor.

Belgelerde yöneticilerin yatırımcı veya yönetim kurulu onayı almadan 5 milyon doların altındaki sermaye harcamalarına karar verebilmesine imkân tanıyan bir yapı bulunuyor.

İşlemci tasarımının maliyeti düşünüldüğünde 10 milyon dolarlık ilk tur sınırlı bir başlangıç sermayesi niteliği taşıyor. Şirketin prototip geliştirme ve üretim aşamasında daha büyük finansmana ihtiyaç duyması beklenebilir.

Tan ve Gill’in ortak geçmişi var

Intel CEO’su Lip-Bu Tan ile RosaicLabs CEO’su Amarjit Gill, daha önce farklı yarı iletken girişimlerinde birlikte yatırım yaptı.

Gill, Tan’ın yönetiminde bulunduğu Rivos’un kurucu ekibinin oluşturulmasına katkı sağladı. Rivos daha sonra Meta tarafından satın alındı.

Tan ile Gill, Qualcomm’un satın aldığı Nuvia’ya da erken aşamada yatırım yaptı. Bu ortak geçmiş, Intel ile RosaicLabs arasındaki anlaşmanın yalnızca teknoloji değil, girişim sermayesi bağlantıları üzerinden de şekillendiğini gösteriyor.

Özel işlemci yarışında yeni model

Bulut şirketleri, otomobil üreticileri ve teknoloji grupları belirli iş yüklerine göre özelleştirilmiş işlemcilere daha fazla yatırım yapıyor.

Intel’in Atom tasarım kodlarını dışarıya açması, şirketin yalnızca kendi markasıyla işlemci satmak yerine teknolojisini lisanslayarak yeni gelir alanları oluşturabileceğine işaret ediyor.

Anlaşmanın kalıcı bir lisanslama modeline dönüşüp dönüşmeyeceği, RosaicLabs’in geliştireceği ilk ürün ve Intel’in başka girişimlere benzer erişim sağlayıp sağlamayacağıyla anlaşılacak.