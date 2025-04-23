Intel işten çıkarma planlıyor: Çalışanların yüzde 20'sinden fazlası tehlikede!

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel Corporation’ın (INTC) bu hafta çalışanlarının yüzde 20'sinden fazlasını işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.

Bloomberg'ün konuya yakın kişilere dayandırdığı habere göre, işten çıkarmalar bürokrasiyi ortadan kaldırmak ve mühendislik odaklı bir kültürü yeniden inşa etmek için yapılacak.

Geçen ay Intel’in yeni CEO’su olarak atanan Lip-Bu Tan yönetiminde yapılacak bu yeniden yapılanma, ilk büyük değişiklik olacak.

Intel geçen yıl ağustos ayında da 15 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin bir önceki yıl 124 bin 800 olan çalışan sayısı 2024 yılı sonunda 108 bin 900'e düşmüştü.

Bu hafta ilk çeyrek bilançosu açıklanacak

Amerikan teknoloji şirketi Intel, yapay zeka konusunda yapmış olduğu yatırımlardan Nvidia gibi güçlü dönüş alamamıştı.

Yeni CEO Tan ise Intel'in piyasada yeniden üstünlüğü yakalamasını hedefliyor.

Tan, geçen ay Intel Vision konferansında yaptığı açıklamada, Intel'in kaybettiği mühendislik yeteneklerini yenilemesi, bilançosunu iyileştirmesi ve üretim süreçlerini potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi uyarlaması gerektiğini söylemişti.

Geçen hafta Reuters, Intel’in iç yazışmasına dayandırdığı haberinde Tan’ın veri merkezi, yapay zekâ ve kişisel bilgisayar çip bölümlerinin artık doğrudan kendisine bağlı olacağına karar verdiğini bildirmişti.

Intel’in perşembe günü piyasa kapanışından sonra ilk çeyrek bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Wall Street tahminlerine göre Intel'in gelirlerindeki düşüşün en kötüsü geride kalmış olsa da, analistler şirketin yıllarca önceki satış seviyelerine dönemeyeceğini düşünüyor.