Intel’de gelir düşüşü, zararda sert artış

Intel, 2025’in Ekim-Aralık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre şirketin dördüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 düşüşle 13,7 milyar dolara geriledi. Intel, 2024’ün son çeyreğinde 14,3 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Gelirdeki azalmaya rağmen açıklanan rakam piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, geçen yılın son çeyreğinde yaklaşık 126 milyon dolar net zarar açıklarken, 2025’in aynı döneminde zararını 591 milyon dolara çıkardı.

Aynı dönemde hisse başına zarar 12 sent olarak kaydedildi. Intel, bir önceki yılın son çeyreğinde hisse başına 3 sent zarar bildirmişti.

Intel’in 2025 yılı genelindeki toplam geliri 52,9 milyar dolara gerilerken, yıl genelinde açıklanan toplam zarar 267 milyon dolar oldu. Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde ise 11,7 milyar dolar ile 12,7 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 21 sent zarar öngördüğünü açıkladı.