İnternet ilanlarında yeni dönem! Düzenleme yürürlüğe girdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemesi, 5 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, internet üzerinden ev, araç, eşya ve hizmet satışı veya kiralaması için verilen ilanların Maliye’ye bildirilmesine ilişkin kurallar yenilendi. Bu ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan platformların, ilan verenlere ve ilanlara ait bilgileri her ay Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletmesi gerekecek.

Kayıt dışı faaliyetleri ve vergi kayıplarını önlemeyi amaçlayan değişiklik, dijital platformlardan bilgi alınması ve bu bilgilerin saklanmasına ilişkin hükümleri de içeriyor.

İlan verenlerin hangi bilgileri paylaşılacak?

İlan siteleri ve bu hizmeti sunan sosyal medya platformları, aylık bildirimlerini elektronik ortamda yapacak.

Bildirimlerde şu bilgiler yer alacak:

• İlan hizmetinin sunulduğu internet adresi,

• İlan veren kişinin adı ve soyadı veya şirketin unvanı,

• T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası gibi bilgiler,

• Satışa veya kiralamaya konu ev, arsa, araç, eşya ve hizmetlere ilişkin ilan detayları.

Düzenleme hangi şirketleri kapsıyor?

Tebliğ, alışveriş sitelerinin yanı sıra sosyal medya platformlarını, internet erişimi sunan şirketleri, içerik sağlayıcılarını ve internet sitelerine barındırma hizmeti veren kuruluşları da kapsıyor.

Bu kapsamda Maliye’nin, dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri hakkında bildirim isteme yetkisi genişletildi. Hangi bilgilerin, ne zaman ve nasıl bildirileceği; şirketlerin iş hacmi, faaliyet gösterdikleri sektör, işlem tutarları ve ilgili ürün veya hizmetin türüne göre belirlenebilecek.

Bilgi toplama ve saklama yükümlülüğü getirilebilecek

Maliye ayrıca ilgili platformlara, kullanıcıların ticari faaliyetleri ve yayımladıkları içeriklerle ilgili bilgileri toplama zorunluluğu getirebilecek. Bu bilgilerin elektronik ortamda saklanması ve istendiğinde sunulması için de yükümlülükler belirleyebilecek.