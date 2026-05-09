İnternet krizi kapıda! 250 bin haneye hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde

İngiltere’de son dönemde art arda yaşanan telekom krizlerine bir yenisi daha eklendi. Özellikle yeni konut projelerine ultra hızlı internet altyapısı sağlayan Pulse Fibre Limited’in ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu açıklandı. Şirketin resmi olarak kayyum atanması sürecini başlatabilecek adımlar attığı belirtilirken, yüz binlerce kullanıcının hizmet kesintisi riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade ediliyor.

Borç bir yılda hızla arttı

Londra merkezli şirketin toplam borcunun bir yıl içinde 1,6 milyon sterlinden 2,7 milyon sterline yükseldiği bildirildi. Borcun büyük bölümünün yüksek faizli kredi yükümlülüklerinden oluştuğu belirtilirken, şirketin nakit akışında ciddi sıkıntılar yaşadığı kaydedildi. Özellikle yüzde 12 faizli dönüştürülebilir kredi notlarının finansal baskıyı artırdığı aktarıldı.

Pulse Fibre, İngiltere’de özellikle yeni yapılan konut projelerinde fiber internet altyapısı sunuyordu. Şirketin olası çöküşü halinde binlerce ailenin internet erişiminde sorun yaşanabileceği ifade ediliyor. Firmanın altyapısının standart operatörlerden farklı özel ağ sistemleriyle çalışması nedeniyle kullanıcıların alternatif sağlayıcılara geçişinin kolay olmayabileceği belirtiliyor.

Sektörde kriz derinleşiyor

Uzmanlara göre İngiltere’de pandemi sonrası hızla büyüyen alternatif internet sağlayıcıları sektörü ciddi finansal baskı altında bulunuyor. Daha önce Gigaclear ve G Network gibi şirketlerin de büyük borç yükü nedeniyle kriz yaşadığı ortaya çıkmıştı. Analistler, sektörde toplam borcun 9 milyar sterlini geçtiğini ve yeni iflasların gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.