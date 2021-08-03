İnternet kullananların 3'te 1'i e-ticareti deneyimledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından üye firmalarının e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi sahibi olmaları ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli çevrim içi olarak düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, koronavirüs salgınıyla e-ticaret ve e-ihracatın dünyada ve Türkiye'de katlanarak arttığını söyledi.

Dünyada 2021'de e-ticaretin 5 trilyon dolara yakın bir seviyeye çıktığını, Türkiye'de ise 226 milyar liralık hacme ulaştığını belirten Turagay, "Bu rakamla e-ticaret toplam ticaret hacminden yüzde 15,7 pay alıyor. 2019'da bu pay 9,8 idi. Bu önemli bir gelişimi gösteriyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarında büyüklerimiz bile buna alıştı. Ülkemizde internet kullanan vatandaşlarımızın 3'te 1'i e-ticaret deneyimi yaşamış durumda." ifadelerini kullandı.

Turagay, e-ticaretin daha çok mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiğini aktardı.