İnternet tarifelerine zam yolda

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı yeni karar kapsamında, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67'lik artış yapılacağı açıklandı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yürürlüğe girecek zamla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, tüketiciler önümüzdeki dönemde yüksek internet faturaları ödemek zorunda kalacağı belirtildi.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Telekomünikasyon sektöründe alternatif işletmecilerin korunmasının; rekabeti artıracağı ve hizmet kalitesi kadar tüketicilerin uygun maliyetli haberleşme imkanlarından faydalanması anlamına geldiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Türk Telekom tekrar devletin sahipliğine geçti ve ilk alınan kararın zam olması bizleri üzdü. BTK bu yüksek tarife artışına ilişkin kararı öncesinde mutlaka sektörün görüşünü almalı ve onaylanan yüksek oranlı yeni zamlı tarifelere geçiş için makul süre tanımalıydı. Türkiye’nin aydınlık yarınları için çalışan, milyonlarca kurumsal ve bireysel aboneye hizmet sunan alternatif işletmeciler olarak alınan kararların gözden geçirilmesini ve geri alınmasını istiyoruz. Bu isteğimizin karşılık görmesi, sektördeki işletmecilerin doğacak büyük zararlarını engellemek kadar, daha makul seviyelerde oluşabilecek internet ve sabit telefon faturalarının daha yüksek fiyatlara çıkmasının önlenmesi adına değerli olacaktır.” ifadelerini kullandı.