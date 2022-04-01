İnternet zammı ne zaman uygulanacak?

İnternet zammı konusunda gelişmeler yakından takip edilirken, Türk Telekom tarafından alınan zam kararı ertelendi. Türk Telekom altyapısı üzerinden sağlanan genişbant internet tarifelerine toptan aylık fiyatlarında yapılması planlanan yüzde 67 oranındaki zam 1 Haziran'da uygulanmaya başlayacak.

İnternet zammı konusunda BTK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 13, 14 ve 20'nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 5 ve 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuata istinaden; Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla;

Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ücretleri ile Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifinde yer alan aylık THK ücretlerine ilişkin alınan 09.03.2022 tarihli ve 2022/DK-ETD/64 sayılı Kurulu Kararı'nın 01.04.2022 olan yürürlük tarihinin 01.06.2022 tarihine ertelenmesi,

İşbu Kurul Kararı ile yapılan değişikliği içeren Referans Tekliflerin, Kararın tebliğini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom internet sayfasında yayımlanması, hususlarına karar verilmiştir”