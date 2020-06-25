İnternetten 12 Haziran haftasında 4,5 milyar TL harcandı

25 Haziran 2020

Harcama kalemlerine göre tüketicilerin haftalık ve aylık banka kartı/kredi kartı harcaması ve haftalık/yıllık değişimlerinin ele alındığı “COVID-19’un Tüketici Harcamalarına Etkisi” göre, 12 Haziran haftasında harcamalar, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4 arttı. 12 Haziran haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 20,1 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya göre, harcama tutarı yüzde 4 artış ile 739 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlem adedi ise yüzde 14 artarak 118 milyon oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine (15 Mart – 14 Haziran 2019) göre 13 Mart – 12 Haziran 2020’de yapılan harcamaların tutarı yüzde 6, işlem adedi ise yüzde 16 azaldı.

Harcamaların yüzde 22’sini market ve alışveriş merkezleri oluşturdu

12 Haziran haftasında 1 banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 22’sini (4,5 milyar TL) market ve alışveriş merkezleri, yüzde 9’unu (1,8 milyar TL) elektrik-elektronik eşya, bilgisayar ve yüzde 8’ini (1,6 milyar TL) çeşitli gıda harcamaları oluşturdu. Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde 12 Haziran haftasında yapılan toplam harcamaların 4,7 milyar TL’si (yüzde 23) internet üzerinden, 962 milyon TL’si (yüzde 5) mektupla/telefonla yapıldı.

Market harcamaları yüzde 9 arttı

12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre market ve alışveriş merkezleri harcamaları 363 milyon TL (yüzde 9) ve çeşitli gıda harcamaları 101 milyon TL (yüzde 7) arttı. Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamaları 55 milyon TL (yüzde 3) ve internet üzerinden yapılan alışverişler 545 milyon TL (yüzde 10) azaldı. Bir önceki haftaya kıyasla 12 Haziran haftasında sigorta, elektrik-elektronik eşya, bilgisayar, hizmet sektörleri ve bireysel emeklilik harcamaları dışındaki harcama kalemlerinin tamamında artış görüldü. En fazla artış ise kumarhane/içkili yerler, konaklama, yemek, araba kiralama, giyim ve aksesuar ve müteahhit işleri harcamalarında görüldü.