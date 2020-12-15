İnternetten kartlı ödemeler kasım yüzde 54 arttı

Bankalararası Kart Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, kasım ayında kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında büyüme gösterdi. İnternetten kartlı ödeme tutarı ise kasım ayında geçen yıla göre yüzde 54 oranında bir artışla 29 milyar TL'yi geçti. 2020 yılında internetten kartlı ödeme tutarının en fazla yapıldığı günler markaların pek çok üründe indirim uyguladığı 27 Kasım Cuma ve 11 Kasım Çarşamba günleri oldu.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2020 yılının kasım ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre, kasım ayı sonunda Türkiye'de 75,3 milyon adet kredi kartı, 185 milyon adet banka kartı kullanılıyor. 2019 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 8'lik, banka kartı adedinde ise yüzde 13'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Kartlı ödemeler yüzde 23 büyüdü

BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile kasım ayında toplam 109 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 90,7 milyar TL'sinde kredi kartları, 18,3 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 43 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 23 oldu.

İnternetten kartlı ödeme tutarında yüzde 54 oranında artış görüldü

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 gibi yüksek bir artışla 29 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 20 iken, bu yıl yüzde

26'ya ulaştı yani bu yıl kasım ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemelerde en fazla artış market-gıda ve elektronik eşyada

Kasım ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 3,33 milyar TL'ye ulaşan market-gıda sektörü internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu. 7,16 milyar TL ve yüzde 119 artışla elektronik eşya, 791 milyon TL ve yüzde 114 artışla mobilya ve dekorasyon, 1,59 milyar TL ve yüzde 70 artışla yapı malzemeleri, 338 milyon TL ve yüzde 47 artışla eğitim/kırtasiye sektörü internetten en fazla kartlı ödeme artışı görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

İnternetten kartlı ödemeler 27 Kasım ve 11 Kasım'da yoğunlaştı

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de “Süper Cuma”, “Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde bu yıl da mağazalar ve e-ticaret siteleri birçok indirim kampanyası sundu. Tüm dünyada “Bekarlar Günü” olarak adlandırılan 11 Kasım gününde de indirime gidilmesiyle beraber kasım ayı genelinde özellikle internetten kartlı ödemelerde artış yaşandı. Perakendeciler tarafından yapılan indirimler tek bir gün yerine ilgili dönemi içeren haftaya yayılırken yine de kasım ayında ve 2020 yılında en fazla internetten kartlı ödemenin gerçekleştiği günler 27 Kasım Cuma ve 11 Kasım Çarşamba günleri oldu.



27 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe (29 Kasım) göre yüzde 41 artarak 1,94 milyar TL olurken, 11 Kasım günü yapılan kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı gününe göre yüzde 53 artarak 1,81 milyar TL'ye ulaştı.