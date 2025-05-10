İnternetten öğrendi, hobisini işe çevirdi, girişimci oldu! Yoğun ilgi görüyor

Eskişehir’de yaşayan Kadriye Tutku, yaklaşık 5-6 yıl önce internetten izlediği videolar sayesinde hasır çanta yapmaya başladı.

Hasır çantaları severek üreten Tutku’nun özgün tasarımlı çantaları büyük ilgi görüyor.

Çantaların yapım süresi ve zorluk derecesi modele göre değişiklik gösterdiğini vurgulayan Tutku, "60 yaşında başladım. Yaklaşık 5-6 yıldır hobi olarak hasır çanta yapıyorum. İnternetten bakarak sevdiğim ve merakım da olduğu için videoları izleyerek öğrendim" dedi.

Önceden de el işi yaptığını anlatan Kadriye Tutku, "Yaptığım çantalar oldukça ilgi görüyor. Modeline göre yapım süresi ve zorluğu değişiyor. Bir günde yaptığım ya da bir haftada bitirdiğim çantalar da oluyor. Boncuklu, motifli, abiyeli ve daha birçok model de çantalar yapıyorum" diye konuştu.

Çantaları kâğıt iple örüyor

Çantalarda genelde kâğıt ip kullandığını dile getiren Tutku, "Genelde çantaları yaparken kâğıt ip kullanıyorum. Kâğıt ip diğer iplere göre daha sert ve örmesi zor olan bir ip türü. Diğer ip türlerine göre ise daha fazla kalıcılık sağlıyor" dedi.

Kâğıt ip kullanıldığı için çantaların makinede yıkanabildiğin anlatan Tutku, "Gençler bu tarz çantalara daha çok ilgi gösteriyor ve genelde genç kesim alıyor" ifadelerini kullandı.

Tutku, Odunpazarı Belediyesi'nin ev hanımlarına gelir sağlamak amacıyla kurduğu stantlarda hem üretim hem de satış yaptıklarını söyledi.