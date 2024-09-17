İOS 18 hangi iPhone ve iPad'leri destekliyor, İOS 18 nasıl indirilir, İOS 18 özellikleri

Apple'ın yapay zeka destekli yeni güncellemesi İOS 18 büyük heyecan yarattı. İOS 18, bir dizi yeni özellikle gelirken, batarya uyarı modu en dikkat çeken güncellemelerden biri oldu.

İOS 18 hangi cihazlarda kullanılabilir?

iPhone XR'dan itibaren iPhone 15 serisine kadar olan modellerin destekleyeceği İOS 18 güncellemesi ile pilin ne kadar dolacağına kendiniz karar verebiliyorsunuz ya da belirlediğiniz pil yüzdesine düşünce cihaz alert moduna geçebiliyor.

iPad Pro (M4), 12.9 inç iPad Pro, 11 inç iPad Pro, iPad Air (M2), iPad Air, iPad (7. nesil), iPad mini (5. nesil) ve daha yeni model iPad'lerde de desteklenen İOS 18 güncellemesi ile hızlı şarj özelliği olmayan şarj aletleri kullanıldığında, sistem uyarı verebilecek.

İOS 18 güncellemesi ile yeni gelen özellikler neler?

İOS 18'de fark yaratan başka bir özellik de denetim merkezinde yapılan değişiklikler ve ana ekran özelleştirmesi. Kullanıcılara ana ekranda uygulama simgeleri için renklendirme seçeneği sunulurken, denetim merkezindeki değişiklik ile de menüye daha fazla kontrol ekleme özelliği getirildi.

Emoji, metin efekti, yazı stilleri de güncellenirken, Androis cihazlarda kullanılan RCS desteği de eklendi.

Fotoğraf uygulamasında ise tasarım değişikliğine gidilirken Clean Up gibi yapay zeka destekli yeni özellikler eklendi. Face ID, Touch ID fotoğraflara da eklenirken, bazı uygulamaları da gizleme imkanı sağlandı.

İOS 18 güncellemesi nasıl indirilir?

Yeni özellikleri ile şimdiden çok konuşulan İOS 18 güncellemesini ayarlar, genel, yazılım güncelleme adımlarını takip ederek indirebilirsiniz.