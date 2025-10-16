İPA araştırması açıklandı: İstanbulluların fatura ve kart borçlarında korkutan tablo!

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) her ay yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının Eylül 2025 sayısı yayımlandı.

Araştırmaya katılan katılımcıların 37,8’i Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini düşünürken, yalnızca yüzde 21,9’u ekonominin iyileşeceğini düşündü. Kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26,1 oldu.

Kredi kartı borçları alarmı

Araştırmaya göre katılımcıların katılımcıların yüzde 40’ı kredi kartı borcunun sadece asgarisini ödeyebildi.

Kredi kartı borçlarının tamamını ödeyebilenlerin oranı bir ayda yüzde 47,6’dan yüzde 40,6’ya düştü.

Alt gelir grubunda yüzde 11,3 kredi kartına hiçbir ödeme yapamadı.

Geçim sıkıntısı büyüyor

Anketteki katılımcıların yüzde 53,9’u “geçinmekte zorlandığını” belirtti.

Katılımcıların yüzde 31,4’ü ise artık temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söylerken bu oran geçen ay yüzde 22,1’di.

Raporda, “Eylül ayı itibarıyla İstanbul’da her üç kişiden biri temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor” denildi.

Katılımcıların yüzde 49,5’i hanesinde yeterli gıdaya ulaşamama endişesi yaşadı. “Sıklıkla endişe duydum” diyenlerin oranı yüzde 17,9’a çıktı.

Gıda harcamaları, İstanbul’daki yaşam maliyetinin en hızlı artan kalemi olmaya devam etti.

İstanbullu faturasını ödeyemedi

Eylül ayında katılımcıların yüzde 18,3’ü tüm fatura ve aidatlarını ödeyemediğini bildirdi.

En çok aksayan ödemeler arasında ilk sırada elektrik faturası (yüzde 61) yer alırken onu su faturası (yüzde 52,7) ve doğal gaz faturası (yüzde 44,5) takip etti.

Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki 6 aya dair ekonomik risklerin artacağını düşündü.

Ankete katılanların yüzde 73,5’i işsizliğin artacağını, yüzde 87,1’i dövizin yükseleceğini, yüzde 40,7’si ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor.