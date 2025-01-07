İPA raporu ortaya koydu: İstanbul gelir dağılımındaki bozulmada zirvede!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan gelir dağılımı raporu, İstanbul’daki gelir eşitsizliğinin son 10 yılda Türkiye geneline kıyasla daha fazla bozulduğunu ortaya koydu. Rapora göre, hanehalkı kullanılabilir gelirine dayalı olarak ölçülen Gini katsayısı, İstanbul’da 2014 yılında 0,357 iken 2024’te 0,428’e yükseldi. Türkiye genelinde ise aynı dönemde Gini katsayısı 0,379’dan 0,418’e çıktı.

Gelir dağılımındaki eşitsizlik arttı

Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça ise eşitsizliği ifade ediyor. İstanbul’da bu göstergedeki yükseliş, gelir eşitsizliğinin son 10 yılda önemli ölçüde arttığını gösterdi.

Raporda, İstanbul’daki gelir gruplarının ortalama artış oranları incelendi. 2014’ten itibaren:

* En yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun ortalama geliri 10,8 kat arttı.

* En zengin yüzde 20’lik gelir grubunun ortalama geliri 14,5 kat arttı.

Türkiye genelinde ise:

* En yoksul yüzde 20’lik grubun ortalama geliri 10,7 kat artarken,

* En zengin yüzde 20’lik grubun ortalama geliri 12,6 kat artış gösterdi.

Gelir uçurumu büyüdü

İstanbul’da en zengin yüzde 10’luk kesimin geliri ile en yoksul yüzde 10’luk kesimin geliri arasındaki fark da son 10 yılda dikkat çekici şekilde arttı. 2014’te 9,25 olan bu oran, 2024’te 13,91’e yükseldi. Bu durum, gelir dağılımındaki adaletsizliğin daha da derinleştiğini ortaya koydu.