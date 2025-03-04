İPA verileri açıkladı! İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin yaşam maliyetine ilişkin şubat ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 54,47 oranında arttı. Şubat ayı itibarıyla dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam gideri 85.453 lira olarak hesaplandı.

Yaşam maliyetinde yaklaşık 3 bin liralık artış

Verilere göre, İstanbul’da yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 3,10 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 54,47 olarak kaydedildi. Geçen aya göre yaşam maliyetindeki artış 2.573 lira oldu.

En fazla fiyat artışı hangi üründe oldu?

Araştırmada, temel tüketim ürünlerindeki fiyat değişimleri de incelendi. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla en dikkat çekici fiyat artışlarından biri bebek maması ürünlerinde yaşandı. Bebek maması fiyatları bir yılda yüzde 42,38 oranında yükseldi.