İPA verileri açıkladı! İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu: Yaklaşık 4 asgari ücret...

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin yaşam maliyetine ilişkin ocak ayı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, İstanbul'da yaşam maliyeti geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,21 oranında arttı. Dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise 82 bin 880 TL olarak hesaplandı.

Aylık artış 5 bin 495 tl oldu

İPA'nın açıklamasında, İstanbul'daki yaşam maliyetinin bir önceki aya göre yüzde 7,10 oranında yükseldiği belirtildi. Bu artışla birlikte vatandaşların giderleri aylık bazda 5 bin 495 TL daha yükseldi.

Et fiyatlarında yıllık artış yüzde 55'i aştı

Temel tüketim ürünlerindeki yıllık fiyat değişimlerine bakıldığında dikkat çeken kalemlerden biri et ve kıyma fiyatları oldu. Söz konusu ürünlerde yıllık bazda yüzde 55,10 oranında artış kaydedildi.

Yıllık bazda tıraş malzemelerinde yüzde 92,48, bebek mamasında yüzde 67,43, sütte yüzde 42,54., makarnada ise yüzde 35,88'lik artış dikkat çekti. Ocak ayındaki fiyat artışlarına bakıldığında süt yüzde 12,76, pirinç yüzde 5,75, bebek maması yüzde 4,72 artış görülen ürünler oldu.