Iphone 16'nın ardından Endonezya'da 'Pixel 9'un satışı da yasaklandı

Endonezya, ülkedeki yatırım şartlarını karşılamayan Google'ın ürettiği telefon 'Pixel 9'un satışını yasakladı. Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Arif dün yaptığı basın toplantısında, ülkede satılacak telefonların yüzde 40'ının yerel içerikle üretilmesi şartına işaret etti ve "Bu ürünlerin, taleplerimizi karşılamadığı sürece Endonezya'da satılamayacaklarını duyurduk" diye konuştu.

Arif, bu kuralların Endonezya'ya yatırım yapan tüm yatırımcılara adil olmak için alındığını söyleyerek Google'ın, satışlara yeniden başlamadan önce 'TKDN (Yerli İçerik Seviyesi)' sertifikası alması gerektiğini belirtti. Google ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Endonezya Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye bu yıl yaklaşık 22 bin Pixel telefon girdi.

'Yerel içerik seviyesi' düzenlemesi

'Yerel içerik seviyesi' adı verilen sertifikasyon sistemi aracılığıyla uygulanan düzenleme, Endonezya'nın büyük tüketici pazarını iç ekonomik kalkınma için kullanmaya yönelik sanayi politikasının bir parçasını oluşturuyor.

Endonezya hükümeti, şirketlerin yüzde 40 şartını yerel üretim, ürün yazılımı geliştirme veya inovasyon projelerine doğrudan yatırım yoluyla karşılayabileceklerini açıklamıştı. Apple, Endonezya'ya 95 milyon dolarlık yatırımda bulunma taahhüdünü karşılamadığı gerekçesiyle ülkedeki Iphone 16 satışları yasaklanmıştı.