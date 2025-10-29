iPhone 17 ile gelen yükseliş: Apple'ın son piyasa değeri belli oldu!

Apple hisseleri Çin'deki iPhone 17 satışlarının da etkisiyle salı günü yüzde 0,1 oranında artarak yükselişini sürdürdü. Bu artış Apple'ı piyasa değeri 4 trilyon doları geçen nadir halka açık şirketlerden biri yaparken, şirket daha önce aynı seviyeye ulaşan Nvidia ve Microsoft gibi devlerin arasına girdi.

Yılın ilk aylarında gümrük tarifeleri, üretimdeki gecikmeler ve yerli üretim baskısı nedeniyle büyük değer kaybeden Apple, son haftalardaki toparlanma ile yatırımcı güvenini koruduğunu gösterdi.

Apple’ın yeni rekoru, yapay zekanın teknoloji hisselerini rekor seviyelere taşıdığı bir yılda gelirken Nvidia’nın çip liderliği ve Microsoft’un bulut bilişim alanındaki gücü, Apple’ı ilk kez bu yarışta geride bırakmıştı. Uzmanlara göre durum, yapay zekanın artık Wall Street için akıllı telefon ya da internet kadar dönüştürücü bir alan haline geldiğini gösteriyor.

Trilyonluk yolculuk

Apple, Ağustos 2018’de 1 trilyon dolar değerine ulaşan ilk halka açık şirket olmuştu. 2020’de 2 trilyon, 2022’de 3 trilyon sınırlarını aşan şirket, 2023’ün Haziran ayında bu seviyede kapanış yapabilmişti.

Yılın ilk yarısında sert değer kaybeden Apple hisseleri, Çin gibi zorlu pazarlarda iPhone 17 satışlarının güçlü seyretmesiyle yeniden yükselişe geçti. Şirket, salı günü %0,1 artışla yükselişini sürdürürken, analistler bu toparlanmanın yatırımcı güveninin korunduğuna işaret etti. Uzmanlara göre Apple’ın yeni başarısı, yapay zekâ devrimiyle şekillenen Wall Street rekabetinde yeniden güçlü bir konum arayışını simgeliyor.