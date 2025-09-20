iPhone 17 satışa çıktı: ABD ve Hindistan'da kuyruklar oluştu, Türkiye'de beklenen olmadı!

ABD'li teknoloji devi Apple'ın yeni akıllı telefon modelleri iPhone 17'yi piyasaya sürmesinin ardından 19 Eylül itibarıyla satışlarına başladı.

Teknoloji devi şirket, bu yılki Pro akıllı telefon modelini daha fazla dahili depolama alanıyla birlikte çıkarırken, söz konusu modelin satış fiyatının 1099 dolardan başlaması dikkati çekti. Şirket, geçen yıl eylül ayında tanıttığı iPhone 16 Pro'yu 999 dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürmüştü. Böylece pro modellerin başlangıç fiyatlarına zam geldi.

Apple'ın yeni akıllı telefonu iPhone 17'nin Türkiye'de satışa çıkmasının ardından mağazalarda beklenen yoğunluk yaşanmazken, ABD'de ve Hindistan'da uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'de beklenen olmadı, ABD ve Hindistan'da kuyruklar oluştu

Geçtiğimiz yıl yeni iPhone modeli için Türkiye mağazalarının önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, bu yıl aynı şey yaşanmadı. İstanbul Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasında, mağaza önlerinin boş kalması dikkat çekti.

İHA'da yer alan haberde, ABD’de ise satışların başlamasıyla New York’taki Grand Central mağazasına akın edildiği kaydedildi. Ön sipariş veren kullanıcılar sabahın erken saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Dakikalarca bekleyen müşteriler, cihazlarını teslim alırken mağaza çevresinde yoğunluk yaşandı.

Hindistan’da ise iPhone 17'yi satın almak isteyen müşteriler arasında tartışma çıktı. Mumbai’de bir Apple mağazası önünde sabaha karşı toplanan kalabalık arasında gerilim yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu. Güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca polis çağırıldı.