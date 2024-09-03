iPhone kaçakçılarının İran ekonomisine zararı: 900 milyon dolar

Esedi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kurduğu yeni hükümetin iPhone cep telefonlarına getirilen ithalat yasağını kaldırmaması durumunda, İran'ın gelecek yıl uğrayacağı zararın 1,3 milyar dolara çıkacağı uyarısında bulundu.

"Son iki yılda iPhone ithalatının yasaklanması, ülkenin döviz kaynaklarının yönetilmesi gibi hedeflere ulaşmada başarısız kalmanın yanında yaklaşık 900 milyon dolarlık dövizin ülke dışına yasa dışı şekilde çıkışına da neden oldu" diyen Esedi, İletişim Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı'nın yasağın kaldırılması için çalışmalar yürüttüğüne dair bilgileri olduğunu ifade etti.

İranlılar arasında en popüler telefonlardan biri...

Resmi olmayan verilere göre, İran'ın cep telefonu ithalatının üçte birinden fazlası iPhone'lardan oluşurken ülkede iPhone 14 ve 15 model cep telefonlarının ithalatı ve kaydedilmemesi yasak kapsamında bulunuyor. Apple, ürünlerinin İran'da satışını yasaklamış ve ülkede resmi bir temsilcisi bulunmasa da bu markanın telefonları İranlılar arasında en popüler telefonlardan biri olmaya devam ediyor.