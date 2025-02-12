İphone üreticisi Foxconn gözünü elektrikli otomobil sektörüne dikti! Nissan ile ortaklık görüşülüyor

Tayvan merkezli elektronik devi Foxconn, otomotiv sektörüne yönelik stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin Başkanı Young Liu, Japon otomobil üreticisi Nissan ile iş birliği yapmayı hedeflediklerini, ancak bir satın alma planlarının olmadığını açıkladı.

Foxconn, elektrikli araçlar (EV) ve otomotiv teknolojileri alanında kendini konumlandırmak için küresel ortaklıklar kurmaya çalışırken, Nissan ile olası bir iş birliği ihtimali dikkat çekti. Liu, "Amacımız Nissan’ın hisselerini satın almak değil, iş birliği yapmak" diyerek spekülasyonlara son verdi.

Nissan, Honda ile birleşme görüşmeleri son ermişti

Foxconn’un Nissan ile ortaklık hedefi, Japon otomotiv devinin geçtiğimiz hafta Honda ile birleşme görüşmelerini sonlandırmasının hemen ardından geldi. İki üreticinin, dünya çapında üçüncü en büyük otomobil üreticisini oluşturmak için müzakere yürüttüğü biliniyordu. Ancak Nissan’ın bu görüşmelerden çekilmesi, şirketin alternatif stratejilere yöneldiği şeklinde yorumlandı.

Reuters’ın haberine göre, Nissan olası bir Foxconn iş birliğine açık ve bu yönde görüşmeler sürdürülüyor. Foxconn’un yalnızca iPhone üreticisi olarak değil, küresel elektronik üreticisi kimliğiyle otomotiv sektöründe daha fazla yer almak istediği biliniyor.

Foxconn, Renault ile de görüşmeler yürütüyor

Foxconn Başkanı Liu, Nissan’ın ana hissedarlarından Fransız otomobil üreticisi Renault ile de iş birliği görüşmeleri yaptıklarını açıkladı. Renault-Nissan ortaklığı içindeki dengelerin değişebileceği ve yeni iş birliklerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Foxconn’un elektrikli araç üretiminde söz sahibi olabilmek için büyük otomobil üreticileriyle ortaklık stratejisini sürdüreceğini değerlendiriyor. Bu hamle, Nissan’ın da EV dönüşüm sürecinde yeni bir teknoloji ortağı edinmesine yol açabilir.