İpotekli konut kredisi faizi Çin'de yıllar sonra yükselişte

Singapur merkezli Data Motion International Trading Pte, 42 büyük şehirde ilk konut alıcıları için ortalama ipotek oranı Kasım ayında bir önceki ay rekor düşük seviye olan yüzde 3,05'ten yüzde 3,08'e yükselerek Ekim 2021'den beri ilk kez artış gösterdiğini ortaya koydu.

Eylül ayı sonunda başlayan teşvik hamlesinin ardından satışlarda son dönemde görülen iyileşme işaretlerine rağmen emlak fiyatları hâlâ düşüyor.

Kârlılığın önemli bir ölçütü olan net faiz marjının rekor düzeyde düşük olmasıyla mücadele eden Çin bankaları, merkez bankasının faiz oranlarını daha da düşürme kabiliyeti üzerinde bir kısıtlama haline gelen defterlerini artırma baskısı altında. Gelecek yıl öngörülen daha derin kesintiler, kredi verenlerin azalan kredi oranlarıyla başa çıkmanın yollarını bulma konusundaki zorluklarını artıracak.