İpotekli satışlar gayrimenkul sektörünü ayakta tuttu

15 Nisan 2020

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu.

Konut satışlarında koronavirüs etkisi henüz hissedilmedi



Gayrimenkul sektöründe 2019'un son çeyreğinde konut kredi faiz oranlarındaki indirimlerle yükselişe geçen konut satışları koronavirüs salgınına rağmen mart ayında da devam etti. Türkiye'de salgının etkilerini henüz hissettirmediği şubat ayında konut satışları 118 bin; ocak ayında ise 113 bin adet olarak gerçekleşmişti.

İpotekli satışlar sektörü ayakta tuttu

Geçtiğimiz yılın mart ayına göre kıyaslandığında ise ipotekli konut satışlarındaki yüzde 90'lık artış, konut satışlarında yaşanan yıllık bazdaki artışta önemli bir rol oynadı. 2019 mart ayında 22 bin 762 olan ipotekli satışlar bu yılın mart ayında 43 bin 733 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 21,7 olan ipotekli satışların toplam satışlar içerisindeki payı geçtiğimiz mart ayında 39,9'a çıktı.

2019 yılının son ayında 200 bin adedin üzerine çıkarak tarihi zirveleri gören konut satış rakamları mart ayında neredeyse yarıya inerken ipotekli satışlardaki düşüş ise yüzde 13 düzeyinde kaldı.

İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 843 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

İlk çeyrekte ipotekli satışlar 2 katından fazla arttı

Ocak-Mart döneminde 341 bin 38 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artış gösterdi. Ocak-Mart döneminde ipotekli konut satışı yüzde 238,6 oranında artarak 129 bin 299, diğer satış türlerinde ise yüzde 3 oranında azalarak 211 739 oldu.

Yabancılara konut satışı yüzde 3 geriledi



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 3 bin 36 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mart 2020'de ilk sırayı bin 513 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 584 konut satışı ile Antalya, 165 konut satışı ile Ankara, 110 konut satışı ile Mersin ve 93 konut satışı ile Bursa izledi.



Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 465 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 426 konut ile Irak, 227 konut ile Rusya Federasyonu, 184 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Filistin izledi.

Zirvede İstanbul var

Konut satışlarında her zaman olduğu gibi, İstanbul 19 bin 846 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 409 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 7 bin 131 konut satışı ve yüzde 6,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 10 konut ile Ardahan ve 37 konut ile Bayburt oldu.

Konut satışlarında 34 bin 89 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 azalarak 34 bin 89 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 439 konut satışı ve yüzde 18,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 308 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 108 konut satışı ile İzmir izledi.



İkinci el konut satışlarında 74 bin 581 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 artış göstererek 74 bin 581 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 407 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,6 oldu. Ankara 9 bin 101 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 023 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut fiyatları yüzde 5 arttı